Так, в этом году в учреждения профтехобразования поступило более 83 тысяч учеников. Они уже приступили к обучению. В училищах и колледжах Украины надеются, что количество первокурсников в 2022 году увеличится.
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Сколько учеников начали обучение в профессионально-технических учебных заведениях Украины
В общей сложности около 227 тысяч учеников начали новый учебный год в заведениях профтехобразования Украины. На сегодня работает 564 таких заведения. Из них 157 профтехов – очно, 287 – в смешанном формате и 120 дистанционно.
Радует, что в 80% заведений занятия проходят в очном или смешанном режимах,
– акцентировал Шкарлетт.
При этом, по словам министра образования, сейчас педагоги и мастера благодаря специальному обучению готовы эффективно преподавать как теорию, так и онлайн-практику. Минобразования готовит запуск онлайн-платформы "Профессиональное образование онлайн". Она поможет учащимся овладевать рабочими профессиями быстро.
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Война России против Украины, добавил Шкарлетт, актуализировала спрос на специалистов рабочих специальностей. Они находят работу во всех регионах Украины. Министерство образования со своей стороны работает над повышением престижа профессионально-технического образования.
Как идет обучение в Украине
- На сегодняшний день в Украине более 655 тысяч дошкольников учатся в садах. В частности, почти 19,7 тысячи детей-переселенцев. Обучение длится более 9,3 тысяч садиков. Очно и в смешанной форме дети учатся более 5,6 тысяч, онлайн – более 3,6 тысяч заведений. На временно оккупированных территориях страны находится около 1,2 тысячи детсадов.
- В Украине также намечены серьезные реформаторские изменения в сфере дошкольного образования. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.
- В Украине также работает около 13 тысяч школ. У большинства из них дети учатся офлайн и в смешанном формате. Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.
- Кстати, частная школа IT Step School пожертвовала на обучение детей военнослужащих 15 миллионов гривен. Получить образование за эти деньги сможет 130 детей из 11 городов Украины, в которых есть филиалы школы.