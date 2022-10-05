Так, в этом году в учреждения профтехобразования поступило более 83 тысяч учеников. Они уже приступили к обучению. В училищах и колледжах Украины надеются, что количество первокурсников в 2022 году увеличится.

Важно Запрет выезда студентам за границу: петицию об отмене рассмотрит президент

Сколько учеников начали обучение в профессионально-технических учебных заведениях Украины

В общей сложности около 227 тысяч учеников начали новый учебный год в заведениях профтехобразования Украины. На сегодня работает 564 таких заведения. Из них 157 профтехов – очно, 287 – в смешанном формате и 120 дистанционно.

Радует, что в 80% заведений занятия проходят в очном или смешанном режимах,

– акцентировал Шкарлетт.

При этом, по словам министра образования, сейчас педагоги и мастера благодаря специальному обучению готовы эффективно преподавать как теорию, так и онлайн-практику. Минобразования готовит запуск онлайн-платформы "Профессиональное образование онлайн". Она поможет учащимся овладевать рабочими профессиями быстро.

Читайте Учиться никогда не поздно: украинцы в течение года могут получить новую специальность

Война России против Украины, добавил Шкарлетт, актуализировала спрос на специалистов рабочих специальностей. Они находят работу во всех регионах Украины. Министерство образования со своей стороны работает над повышением престижа профессионально-технического образования.

Что любопытно! Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила объявить 2023 год Европейским годом навыков, чтобы больше сосредоточиться на инвестициях в развитие рабочих профессий и повышения квалификации специалистов.

Как идет обучение в Украине