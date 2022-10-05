Так, цього року до закладів профтехосвіти вступило понад 83 тисячі учнів. Вони вже розпочали навчання. В училищах та коледжах України також сподіваються, що кількість першокурсників у 2022 році збільшиться.

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Скільки учнів розпочали навчання в професійно-технічних закладах освіти України

Загалом близько 227 тисячі учнів розпочали новий навчальний рік у закладах профтехосвіти України. На сьогодні працює 564 такі заклади. З них 157 профтехів – очно, 287 – у змішаному форматі та 120 дистанційно.

Тішить, що у 80% закладів заняття відбуваються в очному або змішаному режимах,

– акцентував Шкарлет.

При цьому, за словами міністра освіти, зараз педагоги і майстри завдяки спеціальному навчанню готові ефективно викладати як теорію, так і практику онлайн. Міносвіти готує також запуск онлайн-платформи "Професійна освіта онлайн". Вона допоможе учням опановувати робітничі професії швидко.

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Війна Росії проти України, додав Шкарлет, актуалізувала попит на фахівців робітничих спеціальностей. Вони знаходять роботу у всіх регіонах України. Міністерство освіти зі свого боку працює над підвищенням престижу професійно-технічної освіти.

Що цікаво! Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала оголосити 2023 рік Європейським роком навичок, аби більше зосередитися на інвестиціях у розвиток робітничих професій та підвищення кваліфікації фахівців.

Як триває навчання в Україні