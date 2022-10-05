Так, цього року до закладів профтехосвіти вступило понад 83 тисячі учнів. Вони вже розпочали навчання. В училищах та коледжах України також сподіваються, що кількість першокурсників у 2022 році збільшиться.
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Скільки учнів розпочали навчання в професійно-технічних закладах освіти України
Загалом близько 227 тисячі учнів розпочали новий навчальний рік у закладах профтехосвіти України. На сьогодні працює 564 такі заклади. З них 157 профтехів – очно, 287 – у змішаному форматі та 120 дистанційно.
Тішить, що у 80% закладів заняття відбуваються в очному або змішаному режимах,
– акцентував Шкарлет.
При цьому, за словами міністра освіти, зараз педагоги і майстри завдяки спеціальному навчанню готові ефективно викладати як теорію, так і практику онлайн. Міносвіти готує також запуск онлайн-платформи "Професійна освіта онлайн". Вона допоможе учням опановувати робітничі професії швидко.
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Війна Росії проти України, додав Шкарлет, актуалізувала попит на фахівців робітничих спеціальностей. Вони знаходять роботу у всіх регіонах України. Міністерство освіти зі свого боку працює над підвищенням престижу професійно-технічної освіти.
Як триває навчання в Україні
- На сьогодні в Україні понад 655 тисяч дошкільнят вчаться у садочках. Зокрема майже 19,7 тисячі дітей-переселенців. Навчання триває у понад 9,3 тисячі садочків. Очно та у змішаній формі діти вчаться у понад 5,6 тисячі, онлайн – у понад 3,6 тисячі закладів. На тимчасово окупованих територіях країни перебуває майже 1,2 тисячі дитсадків.
- В Україні також запланували серйозні реформаторські зміни у сфері дошкільної освіти. У Верховній Раді уже зареєстрували відповідний законопроєкт.
- В Україні також працює майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі. Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.
- До слова, приватна школа IT Step School пожертвувала на навчання дітей військовослужбовців 15 мільйонів гривень. Здобути освіту за ці гроші зможе 130 дітей з 11 міст України, в яких є філіали школи.