"Спрос колоссальный": какие рабочие профессии стали самыми популярными в 2022 году

В Украине завершилась вступительная кампания в училища в 2022 году. Около 100 тысяч человек решили получать образование в профтехах.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на первый курс зачислили более 85 тысяч человек. Министр также рассказал, какие профессии стали самыми популярными в этом году.

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Какие профессии стали самыми популярными в 2022 году

Шкарлет также уточнил, что учиться за средства государства будут почти 83 тысячи учеников. На контракте – более 3 тысяч.

Спрос на специалистов с рабочими профессиями даже в условиях войны – колоссальный,

– подчеркнул министр.

В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:

повар, кондитер;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;

парикмахер (парикмахер-модельер);

портной, закройщик;

отделочник строительный;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

электрогазосварщик;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

штукатур, облицовщик-плиточник.

По словам Шкарлета, на сегодняшний день около 150 училищ работают очно и дистанционно. Большинство, а именно 262 заведения, выбрали смешанную форму. Все зависит от ситуации безопасности в регионе.

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