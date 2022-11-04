"Спрос колоссальный": какие рабочие профессии стали самыми популярными в 2022 году
Источник:Сергей Шкарлет
В Украине завершилась вступительная кампания в училища в 2022 году. Около 100 тысяч человек решили получать образование в профтехах.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на первый курс зачислили более 85 тысяч человек. Министр также рассказал, какие профессии стали самыми популярными в этом году.
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Какие профессии стали самыми популярными в 2022 году
Шкарлет также уточнил, что учиться за средства государства будут почти 83 тысячи учеников. На контракте – более 3 тысяч.
Спрос на специалистов с рабочими профессиями даже в условиях войны – колоссальный,
– подчеркнул министр.
В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:
- повар, кондитер;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;
- парикмахер (парикмахер-модельер);
- портной, закройщик;
- отделочник строительный;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщик;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- штукатур, облицовщик-плиточник.
По словам Шкарлета, на сегодняшний день около 150 училищ работают очно и дистанционно. Большинство, а именно 262 заведения, выбрали смешанную форму. Все зависит от ситуации безопасности в регионе.
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Сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия
- Глава директората дошкольного, школьного образования МОН Олег Ересько в эфире телемарафона на "Суспільному" рассказал, что почти 70% школ в Украине имеют укрытие.
- Также укрытия есть в 75% вузов и более чем в 92% училищ нашей страны.
- Пытаемся делать все, чтобы все были защищены. Ситуация сильно разнится в зависимости от регионов, отметил Ересько.