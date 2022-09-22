Учиться никогда не поздно: украинцы в течение года могут получить новую специальность
Источник:Минобразования
Украинцы, уже имеющие специальность, в течение года могут получить еще одну. При этом подать документы в учебное заведение можно в течение всего года.
Сначала следует определиться с профессией и выбрать заведение для обучения. Документы при этом можно подавать не только во время вступительной кампании.
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Украинцы с образованием могут получить рабочую специальность
Также можно записаться на курсы в учебно-практические центры при училищах. Они продлятся от нескольких недель до нескольких месяцев.
Вы выбираете профессию, училище и обращаетесь в приемную комиссию учебного заведения.
Поступать в профессиональные училища в Украине придется по-новому
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Электронное поступление
Правила приема утверждает директор заведения до 1 декабря. В приемную комиссию можно подавать документы лично или через электронный кабинет.
Гибкость для поступающих с ВОТ
На период военного положения поступающие будут иметь право подать заявление на поступление в любое заведение независимо от места жительства.
Прозрачность
Приемные комиссии будут предоставлять расписку по полученным материалам.
Поступающие смогут подать заявления одновременно не более чем в 5 профтехучреждений.
К слову, в 2022 году донабор на свободные места в рамках вступительной кампании продолжается до 1 ноября.