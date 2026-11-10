В профессиональных колледжах уже действуют наблюдательные советы: что изменится для учебных заведений

Наблюдательные советы в колледжах / Министерство образования и науки Украины
В учреждениях профессионального образования Украины уже сформированы первые 138 наблюдательных советов. В их состав вошли более 500 представителей бизнеса.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Это новый механизм управления профессиональными колледжами, благодаря которому работодатели получают возможность напрямую влиять на подготовку специалистов, выбор руководителей и стратегическое развитие учебных заведений.
В каких городах уже сформированы наблюдательные советы
Наблюдательные рады уже сформированы в трети колледжей, где их создание является обязательным. Самые высокие показатели – в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Здесь наблюдательные советы созданы во всех учреждениях профессионального образования, в которых обучается более 300 студентов. Среди лидеров также – Запорожская (81 %), Полтавская (79 %) и Ровенская (72 %) области. Еще в 90 учреждениях продолжается формирование наблюдательных Рад, а 131 учреждение готовится к их созданию.
Стратегическая задача реформы профессионального образования – сделать подготовку специалистов максимально приближенной к потребностям рынка труда. Для этого мы меняем подход к управлению колледжами и привлекаем работодателей к принятию ключевых решений. Так мы сможем обеспечить экономику квалифицированными специалистами, а выпускникам дать актуальные навыки и лучшие возможности для трудоустройства
Кто входит в наблюдательные советы
В состав 138 наблюдательных Рад вошли уже более 1000 участников. Представители работодателей и учредителей учебных заведений имеют равное представительство – по 50%. Чаще всего в наблюдательные советы от бизнеса входят владельцы или директора предприятий – 63% от всех представителей бизнеса.
Новая модель управления предусмотрена Законом "О профессиональном образовании". Наблюдательные советы уполномочены принимать решения, определяющие работу учебных заведений. В частности, они:
утверждают образовательные программы, чтобы подготовка студентов соответствовала актуальным требованиям профессий и потребностям работодателей;
выбирают руководителей колледжей на основе открытого конкурса и определяют показатели эффективности их работы;
утверждают стратегии развития учебных заведений, определяя приоритеты подготовки специалистов и развития колледжей;
согласовывают финансовые планы и содействуют привлечению дополнительных ресурсов для модернизации учебной базы и развития партнерских отношений с предприятиями.
Практические материалы для создания наблюдательных Рад доступны на платформе "Реформа профессионального образования".
Ранее мы сообщали, ч какие колледжи чаще всего выбирали абитуриенты т в Украине в этом году.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter