У професійних коледжах вже діють наглядові ради: що зміниться для закладів освіти

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Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Це новий механізм управління професійними коледжами, завдяки якому роботодавці отримують можливість безпосередньо впливати на підготовку фахівців, обрання керівників та стратегічний розвиток закладів.

У яких містах вже сформували наглядові ради

Наглядові ради вже сформували у третині коледжів, де їх створення є обов’язковим. Найвищі показники — в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Тут наглядові ради створили в усіх закладах професійної освіти, у яких навчається понад 300 студентів. Серед лідерів також – Запорізька (81%), Полтавська (79%) та Рівненська (72%) області. Ще у 90 закладах триває формування наглядових рад, а 131 заклад готується до їх створення.

Стратегічне завдання реформи професійної освіти — зробити підготовку фахівців максимально наближеною до потреб ринку праці. Для цього ми змінюємо підхід до управління коледжами та залучаємо роботодавців до ухвалення ключових рішень. Так ми зможемо забезпечити економіку кваліфікованими фахівцями, а випускникам дати актуальні навички та кращі можливості для працевлаштування– заявив заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.

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Хто входить до наглядових рад

До складу 138 наглядових рад увійшли вже понад 1000 учасників. Представники роботодавців і засновників закладів мають рівне представництво — по 50%. Найчастіше до наглядових рад від бізнесу входять власники або директори підприємств — 63% від усіх представників бізнесу.

Нова модель управління передбачена Законом «Про професійну освіту». Наглядові ради мають повноваження ухвалювати рішення, які визначають роботу закладів. Зокрема, вони:

затверджують освітні програми, щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій та потребам роботодавців;

обирають керівників коледжів через відкритий конкурс і визначають показники ефективності їхньої роботи;

затверджують стратегії розвитку закладів, визначаючи пріоритети підготовки фахівців та розвитку коледжів;

погоджують фінансові плани та сприяють залученню додаткових ресурсів для модернізації навчальної бази й розвитку партнерств із підприємствами.

Практичні матеріали для створення наглядових рад доступні на платформі «Реформа професійної освіти».

Раніше ми інформували, які коледжі найчастіше обирали вступники в Україні цьогоріч.