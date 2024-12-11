Приобщайтесь к чтению с программой "еКнига": кто может получить деньги и как их потратить
Чтобы стимулировать читательскую активность и поддержать украинские издательства книг, Кабмин принял решение о создании услуги "еКнига". Кто может получить деньги на книги от государства?
3 декабря Кабинет Министров Украины принял решение, благодаря которому Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги запускают программу "еКнига". 24 Канал, ссылаясь на сообщение МКСК, расскажет, как получить средства на литературу.
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Кто может получить деньги на книги
Программа рассчитана на граждан Украины, которые в 2024 году достигли 18-летнего возраста. Уже в течение года с даты рождения совершеннолетние могут получить от государства 908 гривен на книги. Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.
Как воспользоваться преимуществами программы после запуска "еКниги":
- установить приложение Дия на смартфон;
- выбрать услугу "еКнига";
- перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту "еКнига" в одном из банков Украины;
- подать заявку.
После одобрения заявки, деньги зачислят на карту "еКнига". Использовать их нужно в течение 3 месяцев.
Важным учесть следующее:
- покупать книги можно только на украинском языке,
- купить книги только в определенных магазинах.
Список книжных магазинов, участвующих в программе будет опубликован на сайтах ДИЯ и Украинского института книги.
Оплатить книги можно карточкой "еКнига" можно в безналичной форме: бесконтактно с использованием смартфона (NFC) на терминале в магазине или с использованием реквизитов карты "еКнига" на сайте книжного магазина.
В дальнейшем предполагается, что через год после окончания военного положения при рождении ребенка такую помощь сможет получить один из родителей или его законный представитель.
Эта возрастная категория была выбрана государством с целью поощрить молодежь читать книги и поддержать семьи с маленькими детьми и привить любовь к чтению с самого детства.
Программа "еКнига" финансируется из государственного бюджета и является шагом к популяризации украинской книги.