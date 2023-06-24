Правительство разрабатывает Национальную программу преодоления образовательных потерь и разрывов

24 июня 2023, 13:44
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Правительство Украины начало разработку Национальной программы преодоления образовательных потерь и разрывов. Последние стали очень острыми из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны с Россией.

Заместитель главы образовательного комитета ВРУ Сергей Колебошин рассказал в подкасти Образовательного центра Рады, что такой документ обеспечит школы инструкциями и инструментами для работы с образовательными потерями и разрывами. Также определит требуемое финансирование.

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Правительство разрабатывает Национальную программу преодоления образовательных потерь

Все же нардеп заявил: каждый директор, учитель, управленец на местах уже сейчас знает, что пропустили ученики, какие слабые места есть в их подготовке за последние годы. Все же УЦОКО нарабатывает механизм определения образовательных потерь.

При этом Колебошин напомнил, что следует различать:

  • образовательные разрывы – разницу в знаниях учеников-сверстников, обусловленную объективными обстоятельствами;
  • образовательные потери – разницу между тем, что ученики должны знать, и тем, что реально знают.

Среди факторов образовательных разрывов, по его словам, следующие:

  • разница между возможностями в сельской и городской местностях;
  • разница между детьми из социально благополучных и неблагополучных семей, в том числе финансовая;
  • обстоятельства, в которых находятся дети ВПЛ;
  • пребывание детей на ВТО;
  • пребывание детей в зоне боевых действий;
  • разница в качестве учебного процесса офлайн и онлайн на подконтрольных Украине территориях и т.д.

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Каковы образовательные потери в Украине

  • Образовательные потери в пределах нашего государства очень неравномерны. Кто-то из учеников полноценно учился, а кто-то не смог учиться совсем.
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что пути наверстания образовательных потерь и разрывов, по словам главы МОН, могут быть разными. К примеру:
  • просмотр и адаптация образовательных программ;
  • разработка экспресс-курсов;
  • создание дополнительного цифрового контента и развитие Всеукраинской школы онлайн;
  • тьюторинг и адаптация образовательного процесса
Автор: Марія Волошин