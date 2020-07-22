Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "Об основах молодежной политики", который предусматривает предоставление молодежи льготных кредитов на получение высшего образования. Также для студентов дневной формы обучения предусмотрены льготы на междугородный проезд.

"За" данное решение проголосовали 265 депутатов Украины. Поэтому, со временем молодые граждане смогут получить за счет средств государственного или местных бюджетов льготные долгосрочные кредиты для получения образования в учреждениях профессионального предвищои и высшего образования, пишет УНИАН.

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Какой будет ставка по кредиту

Молодежь, которая не имеет детей, будет платить кредит с процентной ставкой в ​​размере 3% годовых от суммы задолженности по кредиту.

А те граждане, которые имеют одного ребенка, будут освобождаться от уплаты процентов за пользование кредитом. Уже те, кто имеет двоих детей, за счет бюджетных средств смогут погасить 25%, а трех и более детей – 50 процентов суммы обязательств по кредиту.

Порядок предоставления льготных долгосрочных кредитов

Его будет определять Кабинет министров Украины. Но, согласно законопроекту, для учеников и студентов дневной формы обучения, обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионального предвысшего, высшего образования, гарантируются в течение года льготы на проезд по территории Украины железнодорожным, автомобильным, городским (кроме такси) транспортом.

Кто считается молодежью? По закону, молодежь – это граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 14 до 29 лет, которые находятся в Украине на законных основаниях. А молодая семья – это семья, возраст членов которой не превышает 35 лет.

Создание Молодежного фонда и совета

Законопроект также предусматривает создание Украинского молодежного фонда, который является государственным учреждением. Наблюдательный совет Фонда будет формироваться в составе 8 человек, из которых по одному человеку определяют президент Украины и комитет Верховной Рады. Двух членов фонда определяет центральный орган исполнительной власти, еще четверо – будут выбирать среди молодежных и детских общественных объединений, органов студенческого самоуправления.

Кроме того, документом предусмотрено создание консультативно-совещательного органа – Молодежного совета. Он будет осуществлять подготовку и вносить предложения, выводы, рекомендации по решению вопросов молодежи и тому подобное.