Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт "Про основи молодіжної політики", який передбачає надання молоді пільгових кредитів на здобуття вищої освіти. Також для студентів денної форми навчання передбачено пільги на міжміський проїзд.

"За" дане рішення проголосували 265 депутатів України. Тож, згодом молоді громадяни зможуть отримати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах професійного предвищої та вищої освіти, пише УНІАН.

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Якою буде ставка по кредиту

Молодь, яка не має дітей, сплачуватиме кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3% річних від суми заборгованості по кредиту.

А ті громадяни, які мають одну дитину, звільнятимуться від сплати відсотків за користування кредитом. Вже ті, хто має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів зможуть погасити 25%, а трьох і більше дітей – 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

Порядок надання пільгових довгострокових кредитів

Його визначатиме Кабінет міністрів України. Але, відповідно до законопроєкту, для учнів і студентів денної форми навчання, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної предвищої, вищої освіти, гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом.

Хто вважається молодддю? За законом, молодь – це громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 14 до 29 років, які перебувають в Україні на законних підставах. А молода сім'я – це сім'я, вік членів якої не перевищує 35 років.

Створення Молодіжного фонду і ради

Законопроєкт також передбачає створення Українського молодіжного фонду, який є державною установою. Наглядова рада Фонду формуватиметься у складі 8 осіб, з яких по одній людині визначають президент України та комітет Верховної Ради. Двох членів фонду визначає центральний орган виконавчої влади, ще чотирьох – обиратиметь з-поміж молодіжних і дитячих громадських об'єднань, органів студентського самоврядування тощо.

Окрім того, документом передбачено створення консультативно-дорадчого органу – Молодіжної ради. Вона здійснюватиме підготовку і вноситиме пропозиції, висновки, рекомендації по розв'язанню питань молоді тощо.