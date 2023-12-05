Назвали победителей Радиодиктанта-2023: какую распространенную ошибку допустили участники

В Украине объявили результаты Радиодиктанта национального единства 2023 года. Его земляки писали 27 ноября.

Так, две участницы не совершили в тексте ни одной ошибки. Кто это и какую самую распространенную ошибку допустили украинцы в тексте "Дороги Украины", читайте дальше.

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Объявили победителей Радиодиктанта – 2023

Так, две участницы флешмоба, не допустившие в тексте никакой ошибки:

Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области – она в третий раз стала победительницей конкурса;

Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница радиодиктанта.

77-летняя львовянка – Кристина Гоянюк – установила рекорд Украины по написанию радиодиктантов. Она приобщается к флешмобу уже 23 года подряд.

Без подарков также не оставят 5 участников Радиодиктанта, которые совершили в тексте только одну ошибку. Это:

Олеся Жу (Olesia Zhu – таким было название электронной почты);

Евгения Антонюк;

Виктория Норичко;

Иванна Рубан;

Юлия Шевченко.

Сколько писем было отправлено на проверку

Самой распространенной ошибкой, которую сделали украинцы в тексте, стало употребление запятой вместо двоеточия на грани частей бессоюзного предложения.

Около 20 тысяч человек направили свои диктанты на проверку. Около 3 тысяч – бумажные письма. Кстати, в этом году в адрес Украинского радио направили также одно письмо из Москвы. Но он не стал победным.

География писем в этом году, как обычно, мировая. Больше писем – из Украины, есть много из Европы, а также со всех континентов и десятков государств,

– рассказала координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько.

В комиссию по проверке Радиодиктанта входило 7 экспертов, их имена не разглашают.

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Как происходил Радиодиктант – 2023