"Бег "стометровки" с гирями": Забужко рассказала о трудностях написания текста Радиодиктанта

Автор текста Радиодиктанта национального единства в 2024 году, известная украинская писательница Оксана Забужко рассказала о работе над текстом. В частности, призналась, что он дался нелегко.

В частности, трудно ей было написать последнее предложение. Об этом писательница рассказала в интервью для Украинского Радио.

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Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта – 2024

Забужко призналась, что раньше никогда не писала радиодиктанты национального единства. Однако согласилась на предложение, потому что увидела вызов для себя.

Этот текст – это сложная работа. Она, безусловно, тоже творческая и литературная, но это было похоже на бег "стометровки" с гирями на ногах",

– отметила Забужко.

И добавила, что ежедневно пишет три качественные страницы текста, а для диктанта нужно было написать только одну.

Казалось бы, что такое одна страница? Я эту одну страницу три недели писала и вычеркивала. Писала и редактировала, писала и переписывала. На самом деле это вызов – писать такие будто дидактические тексты. К тому же это определенная самоцензура, потому что это не должен быть очень индивидуальный текст и авторский голос. Это не должен быть "забужковский" синтаксис",

– рассказала писательница.

Также уточнила, что не любит рамки и условия, поэтому публицистических текстов пишет очень мало, предпочитая неограниченным по объему произведениям.

Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта – 2024: видео

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