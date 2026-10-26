Что повторить и как готовиться: Астафьева дала подсказки накануне Радиодиктанта
Украинцы готовятся к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Флешмоб состоится завтра, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Начало – в 11:00.
Автором текста является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В этом году дикторов двое: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.
Астафьева при этом в программе "Завтрак с 1+1" рассказала о подсказках и о том, как следует готовиться к диктанту в этом году.
Как готовиться к написанию Радиодиктанта 2026
Астафьева советует, в частности, повторить слова, касающиеся тематики ВСУ, а также неологизмы, появившиеся во время полномасштабного вторжения.
Стоит, по словам общественной деятельницы, прочитать или повторить произведения автора текста этого года "Письмо, которое не заканчивается" Артура Дроня.
Повторить правописание. Посмотреть классную лекцию на украинском языке. Вспомнить что-нибудь приятное, что вас вдохновляет. Посмотреть прошлые диктанты,
– добавила Астафьева.
При этом волонтер пообещала дать три подсказки во время чтения диктанта завтра.
Где посмотреть трансляцию
Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильного, и он будет доступен на всех континентах планеты:
"Украинское радио" и "Радио Культура";
YouTube-канал Украинского радио;
телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильное Культура";
приложения: suspilne.radio и Дия.
Трансляция радиодиктанта 2026: онлайн
Напомним, Артур Дронь рассказал о написании текста для диктанта в этом году.