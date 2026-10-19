"Неправильная запятая не делает вас менее украинцами": филолог о настоящей цели Радиодиктанта

Каждый год Радиодиктант национального единства заставляет тысячи людей нервничать, словно перед сложным школьным экзаменом. Но это событие уже давно вышло за рамки обычной проверки орфографии и знания того, как и какие слова правильно писать.

Филолог, педагог и основательница пространства "Муза" Алина Острожская убеждена: главная ценность Радиодиктанта заключается вовсе не в количестве правильных знаков препинания. Она рассказала 24 Каналу, как избавиться от "школьных травм", почему знатоки правил страдают больше всего и как научиться получать удовольствие от процесса.

География единения вместо "красной пасты"

Алина Острожская отмечает, что почти у каждого из нас есть своя маленькая школьная травма, связанная с диктантами. Для многих они были настоящим испытанием для нервной системы, когда каждая запятая казалась катастрофой, а красная паста учителя оставляла на листах больше следов, чем собственная синяя.

Филолог призывает перестать воспринимать Радиодиктант как контрольную работу государственного масштаба. Его истинная миссия не в том, чтобы безупречно расставить тире и апострофы.

"Его главная ценность в том, что в одно и то же время люди, разбросанные по разным городам, странам и континентам, садятся писать один и тот же украинский текст. Кто-то – дома на кухне, кто-то – в школьном классе, кто-то – в воинской части, а кто-то – за тысячи километров от дома", – подчеркивает педагог, добавляя, что в этот момент география перестает быть препятствием для принадлежности к своей нации.

Особые ритуалы без оценок

Даже имея профильное образование, Острожская признается: филологический бэкграунд не избавляет от человеческого волнения. Однако ей очень нравится, что вокруг диктанта постепенно формируются теплые личные традиции.

Люди покупают новенькие тетради, специально выбирают красивые ручки или собирают за одним столом всю семью. По мнению Алины, именно таким ритуалом должен стать этот день для украинцев, а не принудительной обязанностью или очередным поводом сравнить свой уровень грамотности с другими.

Алина Острожская призывает не бояться делать ошибки в Радиодиктанте: смотрите видео

Как договориться с "внутренним отличником"

Многие взрослые люди, которые давно окончили школу, получили дипломы и научились платить налоги, до сих пор панически боятся совершить ошибку. Они стремятся "заслужить двенадцатку" и измеряют свою грамотность количеством исправлений на бумаге. Однако, как напоминает филолог, язык – это гораздо больше, чем просто совокупность правил. Это наш способ называть мир, хранить память о тех, кого уже нет, и узнавать своих.

Я призываю не бояться ошибок. Неправильно поставленная запятая не делает вас менее украинцами, а пропущенный апостроф не лишает права быть частью нашего большого языкового сообщества, особенно сейчас, когда Россия пытается не только захватить наши территории, но и уничтожить саму возможность украинского голоса,

– подчеркивает основательница проекта "Передмова".

Ловушки пунктуации: почему филологам сложнее всего

Интересно, что во время написания Радиодиктанта больше всего страдают именно те, кто знает слишком много правил. Когда в предложении возможны несколько пунктуационных решений, а автор текста, руководствуясь собственным чувством ритма, выбирает третье, у слушателя начинается настоящая интеллектуальная драма: здравый смысл спорит с интонацией чтеца, а внутренний филолог мысленно готовит апелляцию.

Вместо того чтобы упрекать себя, Острожская советует воспринимать такие ситуации с легкостью. По ее словам, если даже профессиональные лингвисты могут часами спорить о целесообразности одного знака препинания, рядовым участникам точно не стоит из-за этого переживать экзистенциальный кризис.



Алина Острожская призывает всех принять участие в Радиодиктанте / Фото предоставлено Алиной Острожской

К слову! Ранее филолог и блогер Оксана Качура рассказала, как подготовиться к Радиодиктанту 2026 года. В частности, она назвала слова, которые никогда не выделяются запятыми.

Почерк как кардиограмма – это тоже часть приключения

Тем, кто стесняется своего плохого почерка и из-за этого отказывается от участия, Алина напоминает: Радиодиктант – это не конкурс каллиграфии, и никто не будет требовать от вас выводить буквы так, будто это заказ на переписывание Пересопницкого Евангелия.

Современный человек гораздо лучше помнит раскладку клавиатуры, чем движения шариковой ручкой, которая для многих превратилась в археологический артефакт.

И если после третьего предложения рука начнет протестовать против непривычной физической нагрузки, а почерк будет напоминать кардиограмму человека, который только что увидел счет за коммунальные услуги, – это тоже часть приключения,

– иронизирует филолог.

Педагог искренне удивляется, как легко люди отказывают себе в участии в чем-то хорошем лишь из-за страха сделать это недостаточно идеально.

"Берите ручку, даже если в последний раз держали ее при подписании документов в банке. И пишите! Не для оценки и не для проверки! А чтобы среди миллионов украинских голосов, разбросанных по миру, был и ваш", – подытоживает Алина Острожская.

Напоследок напоминаем, что Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00. В этом году нас ждет текст, написанный писателем и военнослужащим Артуром Дронем, а чтецов будет сразу двое – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и волонтерка и певица Даша Астафьева.