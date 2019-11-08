Радиодиктант 2019: где слушать онлайн и как принять участие
8 ноября состоится всеукраинский радиодиктант национального единства, начало в 11:20. Участие могут принять все желающие.
Диктант проводят накануне праздника украинской письменности и языка ежегодно. Участие принимают тысячи украинцев со всего мира.
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Эта традиция берет свое начало с 2000 года. Зачитает диктант известный автор учебников украинского языка Александр Авраменко.
Где слушать радиодиктант?
Александр Авраменко зачитает диктант в студии первого канала Общественного радио. Также состоится онлайн-трансляция диктанта каналом UA:Первый.
Как принять участие и какие правила?
Приобщиться к написанию диктанта могут все желающие в любой точке планеты. Диктант можно писать только от руки.
Куда присылать?
Тем, кто хочет проверить свой диктант на наличие ошибок, нужно сфотографировать или отсканировать написанный текст в течение 15 минут после окончания диктанта и отправить его на электронную почту: [email protected] или в личные сообщения на странице Украинского радио в фейсбук.
В этом году в тексте диктанта будут слова на проверку нового правописания.
Когда результаты?
Правильный текст диктанта обнародуют уже в 12:00 по киевскому времени. Присланные работы после 12:00 приниматься не будут.
В прошлом году на адрес радио поступило 32779 диктантов. Из них без ошибок смогли написать 311 участников.
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Трансляция диктанта – смотреть онлайн:
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