Радіодиктант 2019: де слухати онлайн та як взяти участь

8 листопада відбудеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності, початок об 11:20. Участь можуть взяти всі охочі.

Диктант проводять напередодні свята української писемності та мови щорічно. Участь беруть тисячі українців з усього світу.

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Ця традиція бере свій початок з 2000 року. Зачитає диктант відомий автор підручників з української мови Олександр Авраменко.

Де слухати радіодиктант?

Олександр Авраменко зачитає диктант у студії першого каналу Суспільного радіо. Також відбудеться онлайн-трансляція диктанту каналом UA:Перший.

Як взяти участь та які правила?

Долучитись до написання диктанту можуть всі охочі в будь-якій точці планети. Диктант можна писати лише від руки.

Куди надсилати?

Тим, хто хоче перевірити свій диктант на наявність помилок, треба сфотографувати або відсканувати написаний текст протягом 15 хвилин після завершення диктанту надіслати його на електронну пошту: [email protected] чи у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у фейсбук.

Цього року в тексті диктанту будуть слова на перевірку нового правопису.

Коли результати?

Правильний текст диктанту оприлюднять уже о 12:00 за київським часом. Надіслані роботи після 12:00 прийматися не будуть.

Минулого року на адресу радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок спромоглися написали 311 учасників.

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Трансляція диктанту – дивитися онлайн: