В Україні створили комісію із стандартів державної мови

У Кабінеті Міністрів вирішили створити Національну комісію із стандартів державної мови. Члени комісії впливатимуть на рішення щодо надання громадянства

Про такі нововведення повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет міністрів України через міністра освіти і науки,

– написав Гончаренко у телеграм.

Рішення створити комісію прийняли для того, щоб повноцінно працював закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Закон покликаний захистити та популяризувати українську мову / інфографіка: 24 канал

Комісія буде перевіряти рівень української мови у кандидатів на українське громадянство та державні посади.

Важливо знати: Закон про мову: що змінилося?

Хто увійде до складу комісії?