В Украине создали комиссию по стандартам государственного языка

В Кабинете Министров решили создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Члены комиссии будут влиять на решения о предоставлении гражданства.

О таких нововведениях сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки,

– написал Гончаренко в телеграмме.

Решение создать комиссию приняли для того, чтобы полноценно работал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Закон призван защитить и популяризировать украинский язык / инфографика: 24 канал

Комиссия будет проверять уровень украинского языка у кандидатов на украинское гражданство и государственные должности.

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Кто войдет в состав комиссии?