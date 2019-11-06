В Украине создали комиссию по стандартам государственного языка

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Гончаренко посетил заседание правительства
Гончаренко посетил заседание правительства / Лига новости

В Кабинете Министров решили создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Члены комиссии будут влиять на решения о предоставлении гражданства.

О таких нововведениях сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки,
– написал Гончаренко в телеграмме.

Решение создать комиссию приняли для того, чтобы полноценно работал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".


Закон призван защитить и популяризировать украинский язык / инфографика: 24 канал

Комиссия будет проверять уровень украинского языка у кандидатов на украинское гражданство и государственные должности.

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Кто войдет в состав комиссии?

  • 9 человек будут работать в комиссии;
  • все члены комиссии являются докторами или кандидатами в доктора наук по украинскому языку.
Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончаренко Министерство образования Украины Учеба Образование в Украине
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