Посмотрим, – Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка

Верховная Рада будет решать, на что выделять деньги в будущем году, поэтому цифры будут понятны в ноябре. Это касается и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В то же время премьер хотел бы, чтобы нашлись ресурсы на поддержку работы этой комиссии. Об этом он сказал во время брифинга.

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Гончарук пояснил, что сейчас идет бюджетный процесс. Так, в пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла бюджет в первом чтении.

Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить,

– сказал премьер.

Также Гончарук прокомментировал ситуацию с поисками уполномоченного по государственному языку.

"По поводу уполномоченного по государственному языку мы беседовали с Бородянским, и я жду от него кандидатуру сейчас", – добавил он.

Премьер-министр отметил, что четкий ответ сможет дать примерно в середине ноября. Тогда будет утвержден государственный бюджет.

Что предусматривает должность уполномоченного по защите языка?

Появление этой должности предусматривает принятый в мае закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный должен защищать украинский язык, устранять ограничения в его использовании и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

Ему же можно будет жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.



Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала