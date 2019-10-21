17:05
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Посмотрим, – Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка

      6 Читати новину українською
      Взвесим приоритеты и посмотрим, – Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка
      Взвесим приоритеты и посмотрим, – Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка / Getty Images

      Верховная Рада будет решать, на что выделять деньги в будущем году, поэтому цифры будут понятны в ноябре. Это касается и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

      В то же время премьер хотел бы, чтобы нашлись ресурсы на поддержку работы этой комиссии. Об этом он сказал во время брифинга.

      Это интересно: Правительство полностью саботирует внедрение закона о языке, – Княжицкий

      Гончарук пояснил, что сейчас идет бюджетный процесс. Так, в пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла бюджет в первом чтении.

      Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить,
      – сказал премьер.

      Также Гончарук прокомментировал ситуацию с поисками уполномоченного по государственному языку.

      "По поводу уполномоченного по государственному языку мы беседовали с Бородянским, и я жду от него кандидатуру сейчас", – добавил он.

      Премьер-министр отметил, что четкий ответ сможет дать примерно в середине ноября. Тогда будет утвержден государственный бюджет.

      Что предусматривает должность уполномоченного по защите языка?

      Появление этой должности предусматривает принятый в мае закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный должен защищать украинский язык, устранять ограничения в его использовании и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

      Ему же можно будет жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Как приготовить шарлотку: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта
      сегодня
      8500
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Языковые квоты языковый вопрос Украинский язык Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Interpipe TechFest: інженерія знову в тренді
      сегодня , 17:00 Interpipe TechFest: інженерія знову в тренді
      Блог Медіа 12
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 121
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1377
      Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      сегодня , 14:08 Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      Вероніка Климська 1256
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Ірина Юрковська 1991
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук