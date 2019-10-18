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      Правительство полностью саботирует внедрение закона о языке, – Княжицкий

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      Николай Княжицкий
      Николай Княжицкий / Эспрессо

      Кабмин не предусмотрел в бюджете на 2020 год средств для создания Института Уполномоченного по защите государственного языка. Учреждение такого органа и деятельность Уполномоченного прописано в законе о функционировании государственного языка. Фактически, Кабмин саботирует внедрение закона о языке своим бездействием.

      Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента уже обращался с этим вопросом в Бюджетный комитет и правительство. Впрочем, там проигнорировали замечания. Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал член этого парламентского комитета, нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

       Кстати: "Из-за языкового вопроса начался Донбасс": Зеленский озвучил свое отношение к закону о языке

      Ни средств на Уполномоченного, ни средств на поддержку украинского языка, ни средств на образовательные центры по всей Украине, – всего этого в бюджете нет. Это как раз те "пряники", о которых так много говорил Зеленский. Это – о необходимости развития украинского языка. В бюджете всего этого мы не увидели,
      – подчеркнул он.

      Княжицкий говорит, что депутаты не увидели большого количества других важных вопросов.

      "Есть ограничения финансирования на образование, в частности, – на школы, где учится меньше учеников. Это означает фактическое закрытие высокогорных школ и ликвидацию целых этнорегионов Украины. Есть много таких вещей, которые для некоторых кажутся мелочью, а на самом деле является невниманием к людям", – добавил нардеп.

      Ситуацией с Уполномоченным по защите государственного языка он считает саботажем. По мнению Княжицкого, Кабмин целенаправленно саботирует внедрение закона о языке.

      "Мы обратились в Бюджетный комитет и правительство. Впрочем, средств на функционирование Института Уполномоченного, который должен быть уже создан, а его нет до сих пор, остался без финансирования. Мы предложили Министерству культуры до своих программ добавить программу поддержки украинского языка, но этого тоже не сделали", – подытожил он.

      Для чего Украине уполномоченный по защите языка?
      Появление этой должности предусматривает принятый в мае закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный должен защищать украинский язык, устранять ограничения в ее использовании и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке. Ему же можно будет жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Что предусматривает закон о языке/ инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Николай Княжицкий Языковые квоты языковый вопрос Бюджет-2019 Европейская солидарность
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