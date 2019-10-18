Правительство полностью саботирует внедрение закона о языке, – Княжицкий

Кабмин не предусмотрел в бюджете на 2020 год средств для создания Института Уполномоченного по защите государственного языка. Учреждение такого органа и деятельность Уполномоченного прописано в законе о функционировании государственного языка. Фактически, Кабмин саботирует внедрение закона о языке своим бездействием.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента уже обращался с этим вопросом в Бюджетный комитет и правительство. Впрочем, там проигнорировали замечания. Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал член этого парламентского комитета, нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

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Ни средств на Уполномоченного, ни средств на поддержку украинского языка, ни средств на образовательные центры по всей Украине, – всего этого в бюджете нет. Это как раз те "пряники", о которых так много говорил Зеленский. Это – о необходимости развития украинского языка. В бюджете всего этого мы не увидели,

– подчеркнул он.

Княжицкий говорит, что депутаты не увидели большого количества других важных вопросов.

"Есть ограничения финансирования на образование, в частности, – на школы, где учится меньше учеников. Это означает фактическое закрытие высокогорных школ и ликвидацию целых этнорегионов Украины. Есть много таких вещей, которые для некоторых кажутся мелочью, а на самом деле является невниманием к людям", – добавил нардеп.

Ситуацией с Уполномоченным по защите государственного языка он считает саботажем. По мнению Княжицкого, Кабмин целенаправленно саботирует внедрение закона о языке.

"Мы обратились в Бюджетный комитет и правительство. Впрочем, средств на функционирование Института Уполномоченного, который должен быть уже создан, а его нет до сих пор, остался без финансирования. Мы предложили Министерству культуры до своих программ добавить программу поддержки украинского языка, но этого тоже не сделали", – подытожил он.

Для чего Украине уполномоченный по защите языка?

Появление этой должности предусматривает принятый в мае закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный должен защищать украинский язык, устранять ограничения в ее использовании и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке. Ему же можно будет жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.



Что предусматривает закон о языке/ инфографика 24 канала