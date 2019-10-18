Уряд повністю саботує впровадження закону про мову, – Княжицький

Кабмін не передбачив у бюджеті на 2020 рік коштів для створення Інституту Уповноваженого з захисту державної мови. Заснування такого органу та діяльність Уповноваженого прописана у законі про функціонування державної мови. Фактично, Кабмін саботує впровадження закону про мову своєю бездіяльністю.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту вже звертався з цим питанням до бюджетного комітету і уряду. Втім, там проігнорували зауваження. Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповів член цього парламентського комітету, нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

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Ані коштів на Уповноваженого, ані коштів на підтримку для української мови, ані коштів на освітні центри по всій Україні, – всього цього в бюджеті немає. Це якраз ті "пряники", про які так багато говорив Зеленський. Це – про необхідність розвитку української мови. В бюджеті усього цього ми не побачили,

– наголосив він.

Княжицький каже, що депутати не побачили великої кількості інших важливих питань.

"Є обмеження фінансування на освіту, зокрема, – на школи, де вчиться менше учнів. Це означає фактичне закриття високогірних шкіл та ліквідацію цілих етнорегіонів України. Є багато таких речей, які для декого здаються дрібницею, а насправді є неувагою до людей", – додав нардеп.

Ситуацією з Уповноваженим із захисту державної мови він вважає саботажем. На думку Княжицького, Кабмін цілеспрямовано саботує впровадження закону про мову.

"Ми звернулися до бюджетного комітету і уряду. Втім, коштів на функціонування Інституту Уповноваженого, який має бути вже створений, а його нема досі, залишився без фінансування. Ми запропонували Міністерству культури до своїх програм додати програму підтримки української мови, але цього теж не зробили", – підсумував він.

Для чого Україні Уповноважений із захисту мови? Появу цієї посади передбачає прийнятий у травні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений має захищати українську мову, усувати обмеження у її використанні та відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою. Йому ж можна буде скаржитись на всі можливі порушення мовних прав.



Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу