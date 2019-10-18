15:09
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Уряд повністю саботує впровадження закону про мову, – Княжицький

      371 Читать новость на русском
      Микола Княжицький
      Микола Княжицький / Еспресо

      Кабмін не передбачив у бюджеті на 2020 рік коштів для створення Інституту Уповноваженого з захисту державної мови. Заснування такого органу та діяльність Уповноваженого прописана у законі про функціонування державної мови. Фактично, Кабмін саботує впровадження закону про мову своєю бездіяльністю.

      Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту вже звертався з цим питанням до бюджетного комітету і уряду. Втім, там проігнорували зауваження. Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповів член цього парламентського комітету, нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

      До речі: "З мовного питання почався Донбас": Зеленський озвучив своє ставлення до закону про мову

      Ані коштів на Уповноваженого, ані коштів на підтримку для української мови, ані коштів на освітні центри по всій Україні, – всього цього в бюджеті немає. Це якраз ті "пряники", про які так багато говорив Зеленський. Це – про необхідність розвитку української мови. В бюджеті усього цього ми не побачили,
      – наголосив він.

      Княжицький каже, що депутати не побачили великої кількості інших важливих питань.

      "Є обмеження фінансування на освіту, зокрема, – на школи, де вчиться менше учнів. Це означає фактичне закриття високогірних шкіл та ліквідацію цілих етнорегіонів України. Є багато таких речей, які для декого здаються дрібницею, а насправді є неувагою до людей", – додав нардеп.

      Ситуацією з Уповноваженим із захисту державної мови він вважає саботажем. На думку Княжицького, Кабмін цілеспрямовано саботує впровадження закону про мову.

      "Ми звернулися до бюджетного комітету і уряду. Втім, коштів на функціонування Інституту Уповноваженого, який має бути вже створений, а його нема досі, залишився без фінансування. Ми запропонували Міністерству культури до своїх програм додати програму підтримки української мови, але цього теж не зробили", – підсумував він.

      Для чого Україні Уповноважений із захисту мови? Появу цієї посади передбачає прийнятий у травні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений має захищати українську мову, усувати обмеження у її використанні та відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою. Йому ж можна буде скаржитись на всі можливі порушення мовних прав.

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні
      3985
      Автор: Ірина Вихрущ, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Микола Княжицький Європейська солідарність Бюджет-2019 мовне питання Мовні квоти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 220
      Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      сьогодні , 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      Анастасія Кушпіт 212
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні , 13:31 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 3985
      Почему история мешает украинцам доверять власти
      сьогодні , 13:04 Почему история мешает украинцам доверять власти
      Павло Казарін 141
      А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      сьогодні , 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      Ігор Саджениця 938
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук