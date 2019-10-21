18:43
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Подивимось, – Гончарук про фінансування Нацкомісії із захисту державної мови

      291 Читать новость на русском
      Зважимо пріоритети і подивимось, – Гончарук про фінансування Нацкомісії з захисту державної мови
      Зважимо пріоритети і подивимось, – Гончарук про фінансування Нацкомісії з захисту державної мови / Getty Images

      Верховна Рада вирішуватиме, на що виділяти гроші в наступному році, тому цифри будуть зрозумілі у листопаді. Це стосується і Національної комісії зі стандартів державної мови.

      Водночас прем’єр хотів би, щоб знайшлись ресурси на підтримку роботи цієї комісії. Про це він сказав під час брифінгу.

      Це цікаво: Уряд повністю саботує впровадження закону про мову, – Княжицький

      Гончарук пояснив, що наразі триває бюджетний процес. Так, у п’ятницю, 18 жовтня, Верховна Рада схвалила бюджет в першому читанні.

      Ми зараз отримали ці матеріали і дивимось, що у нас є в дохідній частині і в видатковій. Виходячи з того, який обсяг грошей у нас буде, ми зважимо пріоритети і подивимось, що і яке фінансування має отримати,
      – сказав прем’єр.

      Також Гончарук прокоментував ситуацію із пошуками уповноваженого з державної мови.

      "З приводу уповноваженого з державної мови ми мали розмову з Бородянським, і я чекаю від нього кандидатуру зараз", – додав він.

      Прем’єр-міністр зазначив, що чітку відповідь зможе дати приблизно в середині листопада. Тоді буде затверджений державний бюджет.

      Що передбачає посада уповноваженого із захисту мови?

      Появу цієї посади передбачає прийнятий у травні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений має захищати українську мову, усувати обмеження у її використанні та відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.

      Йому ж можна буде скаржитись на всі можливі порушення мовних прав.

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу

       

      blog_ava
      Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
      сьогодні
      55279
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олексій Гончарук Українська мова мовне питання Мовні квоти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сьогодні , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 1934
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 17:35 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 163
      Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      сьогодні , 16:30 Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      Ярослав Голобородько 1285
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сьогодні , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1491
      Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      сьогодні , 14:06 Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      Вероніка Климська 5515
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук