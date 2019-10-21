Подивимось, – Гончарук про фінансування Нацкомісії із захисту державної мови

Верховна Рада вирішуватиме, на що виділяти гроші в наступному році, тому цифри будуть зрозумілі у листопаді. Це стосується і Національної комісії зі стандартів державної мови.

Водночас прем’єр хотів би, щоб знайшлись ресурси на підтримку роботи цієї комісії. Про це він сказав під час брифінгу.

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Гончарук пояснив, що наразі триває бюджетний процес. Так, у п’ятницю, 18 жовтня, Верховна Рада схвалила бюджет в першому читанні.

Ми зараз отримали ці матеріали і дивимось, що у нас є в дохідній частині і в видатковій. Виходячи з того, який обсяг грошей у нас буде, ми зважимо пріоритети і подивимось, що і яке фінансування має отримати,

– сказав прем’єр.

Також Гончарук прокоментував ситуацію із пошуками уповноваженого з державної мови.

"З приводу уповноваженого з державної мови ми мали розмову з Бородянським, і я чекаю від нього кандидатуру зараз", – додав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що чітку відповідь зможе дати приблизно в середині листопада. Тоді буде затверджений державний бюджет.

Що передбачає посада уповноваженого із захисту мови?

Появу цієї посади передбачає прийнятий у травні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений має захищати українську мову, усувати обмеження у її використанні та відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.

Йому ж можна буде скаржитись на всі можливі порушення мовних прав.



Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу