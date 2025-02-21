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Учеба Саморазвитие Не только ломтик: вы будете поражены, но разные кусочки хлеба имеют свое интересное название
21 февраля, 16:32
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Не только ломтик: вы будете поражены, но разные кусочки хлеба имеют свое интересное название

Алеся Кух

Хлеб украинцы считают едва ли не самой главной пищей, которая должна быть в доме. Он является символом достатка, оберегом, залогом того, что все будет хорошо. К хлебу относились с уважением, и каждый кусочек имел свое название.

Исследуем интересности родного языка. 24 Канал выясняет, как называются различные кусочки хлеба, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

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Как называются части хлеба

В украинском языке есть для всего свои обозначения. Хлеб – не исключение, и в частности его части. Условно их определим четыре.

Первый отрезанный кусок – "окраєць".

Средняя часть хлеба – "скиба".

Последний кусок – "відліпка".

Оторванный или отломанный кусочек – "кус".

Как называются кусочки хлеба: смотрите видео

Но еще далеко не все – есть еще региональные названия! И их немало!

В своем исследовании "Лексическая реализация микрополя "части хлеба" в украинских говорах" Евгения Турчин приводит следующие названия:

Отломанный кусок хлеба произвольного размера:

  • кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),
  • шмат (шматóк, шматóчок),
  • кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),
  • дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),
  • букáт (букáта, букáтка),
  • фалáт (фалáток),
  • лóмоть, ломáка.

Отрезанный большой (толстый) кусок хлеба:

  • окрáєць (крáєць),
  • лýстка, пáлусток,
  • бáйда, байди́га, бардá, барди́га,
  • ковирдя́ка,
  • штáба, штали́ба,
  • бацамáн,
  • кубéта,
  • лупéт(а),
  • зап’я́ток,
  • ски́ба, ски́бка,
  • кус, кýсман,
  • дарáба,
  • бужéра.

Отрезанный через всю хлебницу плоский большой кусок хлеба:

  • ски́ба (крýгла, кругловáя),
  • ски́бка, скибéла,
  • óбертень, обертýха,
  • лýста (лýстка),
  • крóнка,
  • грíнка.

Отрезанный наискосок до половины хлеба небольшой кусок:

  • ски́бка, ски́ба,
  • крóмка (крóнка, крумка),
  • грíнка,
  • лýста,
  • бáйда (байди́на),
  • пáйка, партéка,
  • зап’я́ток, зап’є́сток,
  • кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,
  • дáраб, дарáба,
  • фалáт,
  • букáта,
  • скрáєць,
  • лупíток, липíстка,
  • підкíвка,
  • шáйтка.

Первый отрезанный маленький кусок хлеба:

  • окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),
  • цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),
  • челю́стка,
  • горбýшка,
  • лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),
  • óсух (осýшок, всýшок),
  • сухáр,
  • "при́ліпка",
  • óкурка,
  • "скíрка",
  • шкури́нка,
  • твердýшка,
  • óкрух, окрýшок,
  • крýщик, крýмка,
  • спи́лочок,
  • верхýшка,
  • поти́личник.

Последний малый кусок, остающийся от хлеба:

  • "послíдок",
  • "вíдлипка",
  • окрáец, óкрай.
  • скрáйок, крáик.

Немало, правда? Из какого вы региона и как говорят у вас?