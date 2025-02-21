Не только ломтик: вы будете поражены, но разные кусочки хлеба имеют свое интересное название
Хлеб украинцы считают едва ли не самой главной пищей, которая должна быть в доме. Он является символом достатка, оберегом, залогом того, что все будет хорошо. К хлебу относились с уважением, и каждый кусочек имел свое название.
Исследуем интересности родного языка. 24 Канал выясняет, как называются различные кусочки хлеба, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.
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Как называются части хлеба
В украинском языке есть для всего свои обозначения. Хлеб – не исключение, и в частности его части. Условно их определим четыре.
Первый отрезанный кусок – "окраєць".
Средняя часть хлеба – "скиба".
Последний кусок – "відліпка".
Оторванный или отломанный кусочек – "кус".
Как называются кусочки хлеба: смотрите видео
Но еще далеко не все – есть еще региональные названия! И их немало!
В своем исследовании "Лексическая реализация микрополя "части хлеба" в украинских говорах" Евгения Турчин приводит следующие названия:
Отломанный кусок хлеба произвольного размера:
- кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),
- шмат (шматóк, шматóчок),
- кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),
- дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),
- букáт (букáта, букáтка),
- фалáт (фалáток),
- лóмоть, ломáка.
Отрезанный большой (толстый) кусок хлеба:
- окрáєць (крáєць),
- лýстка, пáлусток,
- бáйда, байди́га, бардá, барди́га,
- ковирдя́ка,
- штáба, штали́ба,
- бацамáн,
- кубéта,
- лупéт(а),
- зап’я́ток,
- ски́ба, ски́бка,
- кус, кýсман,
- дарáба,
- бужéра.
Отрезанный через всю хлебницу плоский большой кусок хлеба:
- ски́ба (крýгла, кругловáя),
- ски́бка, скибéла,
- óбертень, обертýха,
- лýста (лýстка),
- крóнка,
- грíнка.
Отрезанный наискосок до половины хлеба небольшой кусок:
- ски́бка, ски́ба,
- крóмка (крóнка, крумка),
- грíнка,
- лýста,
- бáйда (байди́на),
- пáйка, партéка,
- зап’я́ток, зап’є́сток,
- кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,
- дáраб, дарáба,
- фалáт,
- букáта,
- скрáєць,
- лупíток, липíстка,
- підкíвка,
- шáйтка.
Первый отрезанный маленький кусок хлеба:
- окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),
- цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),
- челю́стка,
- горбýшка,
- лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),
- óсух (осýшок, всýшок),
- сухáр,
- "при́ліпка",
- óкурка,
- "скíрка",
- шкури́нка,
- твердýшка,
- óкрух, окрýшок,
- крýщик, крýмка,
- спи́лочок,
- верхýшка,
- поти́личник.
Последний малый кусок, остающийся от хлеба:
- "послíдок",
- "вíдлипка",
- окрáец, óкрай.
- скрáйок, крáик.
Немало, правда? Из какого вы региона и как говорят у вас?