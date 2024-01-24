У детей нет возможности учиться: сколько школ россияне повредили в Украине

Россияне разрушили на территории Украины во время полномасштабной войны более 200 школ. Еще 1600 – повредили.

Так, каждая седьмая школа в нашем государстве получила повреждения в результате атак врага. Об этом заявил на брифинге заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

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Сколько школ разрушили россияне в Украине

Чиновник при этом отметил, что такая ситуация, безусловно, повлекла за собой отсутствие доступа к образованию для детей.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине около 900 тысяч детей учатся дистанционно.

Они не могут посещать школы и учатся с использованием дистанционных технологий,

– заметил заместитель главы МОН.

И добавил, что в условиях войны – это вызов как для учителей, так и для самих учеников.

В Украине усиливают безопасность в школах

В Украине претворяют в жизнь проект "Офицеры Службы образовательной безопасности".

Так, в школах Украины будут находиться полицейские.

В частности, речь идет о школах, расположенных ближе к зонам боевых действий или к российской и белорусской границам.

Офицеры службы образовательной безопасности будут осуществлять пропускной режим, общаться с другими экстренными службами, лично реагировать на правонарушения, проводить профилактические мероприятия и т.д.

Такие правоохранители уже появились в отдельных школах Волынской области.