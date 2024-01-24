Так, каждая седьмая школа в нашем государстве получила повреждения в результате атак врага. Об этом заявил на брифинге заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.
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Сколько школ разрушили россияне в Украине
Чиновник при этом отметил, что такая ситуация, безусловно, повлекла за собой отсутствие доступа к образованию для детей.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине около 900 тысяч детей учатся дистанционно.
Они не могут посещать школы и учатся с использованием дистанционных технологий,
– заметил заместитель главы МОН.
И добавил, что в условиях войны – это вызов как для учителей, так и для самих учеников.
В Украине усиливают безопасность в школах
- В Украине претворяют в жизнь проект "Офицеры Службы образовательной безопасности".
- Так, в школах Украины будут находиться полицейские.
- В частности, речь идет о школах, расположенных ближе к зонам боевых действий или к российской и белорусской границам.
- Офицеры службы образовательной безопасности будут осуществлять пропускной режим, общаться с другими экстренными службами, лично реагировать на правонарушения, проводить профилактические мероприятия и т.д.
- Такие правоохранители уже появились в отдельных школах Волынской области.