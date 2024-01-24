Так, каждая седьмая школа в нашем государстве получила повреждения в результате атак врага. Об этом заявил на брифинге заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

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Чиновник при этом отметил, что такая ситуация, безусловно, повлекла за собой отсутствие доступа к образованию для детей.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине около 900 тысяч детей учатся дистанционно.

Они не могут посещать школы и учатся с использованием дистанционных технологий,

– заметил заместитель главы МОН.

И добавил, что в условиях войны – это вызов как для учителей, так и для самих учеников.

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