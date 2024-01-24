Так, кожна сьома школа у нашій державі зазнала пошкоджень внаслідок атак ворога. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

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Посадовець при цьому зазначив, що така ситуація, безумовно, спричинила відсутність доступу до освіти для дітей.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій,

– зауважив заступник очільника МОН.

І додав, в умовах війни – це виклик як для вчителів, так і для самих учнів.

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