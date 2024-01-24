Так, кожна сьома школа у нашій державі зазнала пошкоджень внаслідок атак ворога. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.
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Скільки шкіл зруйнували росіяни в Україні
Посадовець при цьому зазначив, що така ситуація, безумовно, спричинила відсутність доступу до освіти для дітей.
Він також повідомив, що на сьогодні в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.
Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій,
– зауважив заступник очільника МОН.
І додав, в умовах війни – це виклик як для вчителів, так і для самих учнів.
В Україні посилюють безпеку у школах
- В Україні втілюють у життя проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки".
- Так, у школах України перебуватимуть поліцейські.
- Зокрема, мовиться про школи, розташовані найближче до зон бойових дій або до російського і білоруського кордонів.
- Офіцери служби освітньої безпеки здійснюватимуть пропускний режим, комунікуватимуть з іншими екстреними службами, особисто реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заходи тощо.
- Такі правоохоронці вже з'явилися в окремих школах Волинської області.