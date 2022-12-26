Почему ученики прогуливают школу и как помочь

Часто причиной прогулки уроков учениками является дискомфорт, возникающий в школьном коллективе. Или нежелание ребенка учиться.

Психологиня Юлия Федоркова рассказала, по каким причинам дети могут не любить школу. Также объяснила, как на это реагировать родителям.

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Почему ученики прогуливают школу

Психологиня объясняет, что чаще всего дети не хотят в школу из-за конфликтов в коллективе и нежелания учиться. Последнее может возникнуть из-за неправильного восприятия процесса обучения и того, что ребенок не хочет брать на себя ответственность.

Прогулы, уточняет Федоркова, могут начаться в любом возрасте.

Как реагировать родителям

Родители ни в коем случае не должны избегать проблемы. Сначала следует узнать, почему ребенок прогуливает школу. Если причина в школьных конфликтах стоит подсказать ученику, как правильно реагировать.

Если ребенок не хочет посещать школу из-за нежелания учиться, возникнут более серьезные трудности. Психологиня отмечает, что следует еще перед школой объяснить ребенку, что следует учиться и чему. При этом школьник должен помнить, что за все отвечает он.

К слову, навыки чтения, цифры и английского можно получить в любом возрасте.

Также важен родительский контроль за процессом обучения ребенка. Родители, к тому же, должны быть авторитетом для своего школьника.

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