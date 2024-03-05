Реформа дошкольного образования: что изменится для детей, родителей и воспитателей

В Украине планируют реализовать реформу дошкольного образования. В частности, дети должны получать современные и качественные знания в садиках.

В Образовательном комитете Верховной Рады уже завершили работу над подготовкой ко второму чтению соответствующего законопроекта. В парламент на рассмотрение документ подадут вскоре.

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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования

Изменения предусматривают формирование достойного отношения к воспитателям. Глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Образовательного комитета ВРУ Владимир Воронов отметил, что воспитатели получат:

56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска;

сокращенное рабочее время;

умеренную педагогическую нагрузку;

увеличение финансирования от общества.

Родители взамен смогут отдавать детей в садик с 3 месяцев, а для детей будет работать механизм образовательного развития от рождения. Кроме того, в стране должны появиться мобильные детские сады для дошкольников из отдаленных населенных пунктов,

– сообщил нардеп.

Также в Украине создадут Центры поддержки родителей. Они должны заработать в каждой территориальной общине. Взрослые в них смогут получить педагогическую и психологическую помощь.

Там можно будет получить консультацию, пройти специализированные курсы и семинары, обменяться опытом с другими родителями,

– отметил Воронов.