Реформа дошкольного образования: что изменится для детей, родителей и воспитателей
Источник:Правительственный портал
В Украине планируют реализовать реформу дошкольного образования. В частности, дети должны получать современные и качественные знания в садиках.
В Образовательном комитете Верховной Рады уже завершили работу над подготовкой ко второму чтению соответствующего законопроекта. В парламент на рассмотрение документ подадут вскоре.
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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования
Изменения предусматривают формирование достойного отношения к воспитателям. Глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Образовательного комитета ВРУ Владимир Воронов отметил, что воспитатели получат:
- 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска;
- сокращенное рабочее время;
- умеренную педагогическую нагрузку;
- увеличение финансирования от общества.
Родители взамен смогут отдавать детей в садик с 3 месяцев, а для детей будет работать механизм образовательного развития от рождения. Кроме того, в стране должны появиться мобильные детские сады для дошкольников из отдаленных населенных пунктов,
– сообщил нардеп.
Также в Украине создадут Центры поддержки родителей. Они должны заработать в каждой территориальной общине. Взрослые в них смогут получить педагогическую и психологическую помощь.
Там можно будет получить консультацию, пройти специализированные курсы и семинары, обменяться опытом с другими родителями,
– отметил Воронов.
- Ранее мы рассказывали, каким будет образовательное пространство в садах после воплощения в жизнь реформы дошкольного образования.