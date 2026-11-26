В Украине проходит подготовка наблюдателей в рамках проекта "НУШ в классе". Они будут фиксировать, как реформа проявляется в повседневном взаимодействии учителя и учеников.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. В следующем году будет реализован заключительный этап НУШ – реформы старшей профильной школы.

Что известно об обучении наблюдателей за реформой НУШ?

Ранее в МОН сообщали, что запускают проект "НУШ в классе" для изучения педагогических практик. Его цель – выяснить, как реформа работает на практике, и найти пути ее дальнейшего продвижения.

Команда экспертов для этого адаптирует международный инструмент, а также подготовит и сертифицирует независимых экспертов, которые будут наблюдать за уроками в 150 пилотных академических лицеях. На основе этого проанализируют:

культуру класса;

качество объяснения материала;

социально-эмоциональные навыки.

Обратите внимание Что стоит ожидать старшеклассникам, общинам и учителям от реформы, как в нашей стране готовятся к запуску "Профильной", какие вызовы стоят перед нами – читайте в материале 24 Канала.

Кто станет экспертами-наблюдателями?

В состав группы экспертов-наблюдателей войдут специалисты, которые:

имеют опыт проведения педагогической супервизии и наставничества;

знакомы с особенностями внедрения НУШ в старшей профильной школе.

Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщенном виде для всей страны.

В МОН считают, что исследование поможет лучше понять особенности современного преподавания и потребности педагогов.

Наблюдатели не будут вмешиваться в урок и не должны делать выводов о профессионализме учителя. Их задача – с использованием общих критериев четко зафиксировать практики, которые в дальнейшем помогут увидеть общую картину, резюмировали в МОН.

Что говорят украинцы?

Украинцы в основном критикуют такую инициативу. Вот что пишут:

Вот дожили! А почему бы рядовому учителю хотя бы один урок не побыть наблюдателем у "наблюдателей"? Я, например, хотела бы увидеть у них что-то умное или новое (а главное – нужное детям) после почти 40 лет своей работы в школе…

Наверное, не существует ни одной такой профессии, как учитель, которого всеми способами хотят унизить. На этот раз МОН придумало "наблюдателей".

Наблюдать есть кому, а вот работать… Пусть лучше придут в настоящие классы с мастер-классами, а мы будем внимательно наблюдать.

Агенты исчезли, готовят наблюдателей. А уроки ведут семидесятилетние. Почему нет статистики, сколько выпускников педагогических вузов этого года пошло работать в школы?



Мнения украинцев об инициативе МОН / скриншот