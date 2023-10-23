Когда в Украине отменят заочную форму обучения
Источник:телеграм Михаила Федорова
В Украине отменят заочную и вечернюю формы обучения в вузах. Изменения вступят в силу уже в 2024 году.
При этом этим формам обучения уже нашли замену. Такие изменения предусматривает принятый Кабмином законопроект.
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Когда в Украине отменят заочное обучение
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что заочную и вечернюю формы обучения заменит дистанционка.
Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года,
– заявил чиновник.
Он при этом назвал заочное обучение советским рудиментом. Также заявил, что дистанционка продемонстрировала свою эффективность. В Украине же не требуется покупка дипломов и образование "для галочки".
В министерстве образования и науки Украины добавили, что студенты, получающие образование на заочной и вечерней форме, смогут завершить обучение в этом формате. Однако уже с 2024 года вступление будет возможно только на дистанционную или дневную формы.Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферы высшего образования в соответствии с принятым законопроектом, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".