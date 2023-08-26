Изменения в зарплате и "легкий доступ к профессии": как реформируют дошкольное образование
Минобразования Украины стремится повысить зарплаты воспитателям в детсадах. Также изменить принципы работы самих учебных заведений.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время конференции для педагогов рассказал, какие основные изменения ожидают дошкольное образование. О них рассказывает 24 Канал.
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Как трансформируют систему дошколья
Лисовой отметил: садики должны быть направлены на закладывание ядра для дальнейшего развития ребенка.
Так, в МОН предусмотрели следующие ключевые изменения в сфере дошколья:
- переход от принципов ухода к принципам развития ребенка;
- гарантированное место в детском саду;
- новая система оплаты труда педагога-дошкольника.
Знаем о дефиците кадров. Хотим сделать доступ к этой профессии легким и быстрым,
– подчеркнул министр.
Также он уточнил, что впервые, пожалуй, в истории МОН есть заместитель по дошкольному образованию – Евгения Смирнова.Подробно о других изменениях в украинской системе образования читайте здесь – "1,5 миллиарда на НУШ, реформа дошколя, осовременивание школ: как изменится система образования Украины".