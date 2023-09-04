В правительстве анонсировали трансформацию образовательного процесса в Украине

Правительство работает над системной трансформацией учебного процесса в Украине. Там заявляют: доступность образования для всех детей является одним из главных правил учебного года.

Глава правительства Денис Шмигаль во время заседания рассказал, что у Минцифры и Минобразования уже есть конкретные наработки. Речь идет о реформации пяти направлений.

Смотрите также Аналог Дии, который поможет миллионам: Зеленский представил украинскую образовательную Мрию

В правительстве анонсировали трансформацию обучения в Украине

Среди этих 5 направлений, по словам Шмыгаля, следующие:

улучшение уровня навыков образовательных менеджеров;

повышение престижа, оплаты труда, навыков и умений украинских учителей;

современное содержание и смыслы образования на основе НУШ;

обновленная система и сеть для равного доступа всех детей к качественному образованию;

новое образовательное пространство: его безопасность и качество по новым стандартам.

Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!

Наработки должны представить до конца года.

Важно Качественное и современное образование: как выбрать лучшую школу для ребенка

Одно из главных правил учебного года – доступность образования

Доступность образования для всех без исключения детей является одним из главных правил этого учебного года, рассказал также премьер-министр Денис Шмигаль. И добавил, что в течение 2022 – 23 года в Украине восстановили и модернизировали 270 учебных заведений.

Глава правительства при этом добавил: Кабмин выделил 1 миллиард гривен субвенции для закупки "школяриков". 18 областей уже подписали договоры на закупку около 500 школьных автобусов. Украина также до конца года получит еще более 300 автобусов от ЕС в качестве гуманитарной помощи. 192 автобуса уже передали школам.

Государство также повышает качество и доступность онлайн образования на территориях, где дети не могут учиться очно. Учителя получают ноутбуки, а школьники – гаджеты.

А для детей, которые учатся сейчас за границей, разработали специальную обучающую программу.