Шмыгаль анонсировал увеличение зарплат учителям, 2,5 миллиарда на укрытие и реформу высшего образования
Источник:Денис Шмыгаль
В 2024 году зарплаты учителям в Украине увеличат на 21%. Также правительство выделит 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году также в 400 школах начнет работу Служба образовательной безопасности. Правительство выделит также на развитие НУШ 1,5 миллиарда гривен.
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Какие масштабные изменения ждут украинское образование в 2024 году
Премьер-министр акцентировал и на том, что в Украине продолжается обновление сферы профтехобразования. Правительство, в частности, планирует запустить 80 учебно-практических центров.
Также в этом году состоится масштабная реформа высшего образования, добавил он.
Полностью меняем подход. Это касается и специальностей, по которым государство будет оплачивать обучение. Это касается и оплаты обучения. Запустим государственные гранты. Цель – 60% студентов будут получать различные виды государственной поддержки,
– акцентировал Шмыгаль.
Также он сообщил, что выплаты украинским учителям в этом году увеличат на 21% (с 1 января зарплаты педагогам уже повысили в рамках первого из двух этапов, – 24 Канал.)
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