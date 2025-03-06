Учеников из прифронтовых регионов обеспечат бесплатным питанием

Учеников 5–11 классов, которые находятся в прифронтовых регионах, планируют обеспечить бесплатными обедами. Такие новации воплотят в жизнь уже с начала следующего учебного года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы украинского правительства Дениса Шмыгаля по итогам совещания с представителями министерств, Офиса Президента и командой реформы школьного питания.

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Школьники из прифронтовых регионов получат бесплатные обеды

Чиновник сообщил, что на сегодня более 1,6 миллиона детей в 1 – 4 классах обеспечены бесплатными обедами.

С сентября 2025 года действие программы намерены расширить на учеников 5-11 классов в прифронтовых областях.

Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить бесплатным питанием всех учеников по всей стране,

– акцентировал Шмыгаль.

И добавил, что в дальнейшем задача, которое должны реализовать министерства, – это расширение инфраструктуры школ и пищеблоков.

Напомним, что в конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить бесплатное питание для всех учащихся школ в 2025 году.

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Что известно об инициативе