Только полезная еда: в Украине презентовали Стратегию реформы школьного питания

В Украине представили Стратегию реформы школьного питания. Ее в конце октября одобрило правительство.

Стратегия предусмотрена в период до 2027 года. Глава правительства Денис Шмигаль рассказал о целях документа.

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Что предполагает Стратегия

Стратегия призвана реализовать следующие стратегические цели:

обеспечить денежный ресурс. В Госбюджете-2024, в частности, предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых.

восстановить безопасные пищеблоки с использованием новейших технологий;

обеспечить общины и школы кадрами для организации питания. В правительстве акцентировали на конкурентной зарплате, госзаказе, повышении квалификации, цифровизации;

производить качественное меню и стимулировать выбор детьми полезных продуктов.

Наша цель – обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в школах и дошкольных учреждениях,

– подчеркнул Шмигаль.

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Правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания