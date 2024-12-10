Реформа старшей школы: какие предметы будут обязательными и какие профили можно выбрать

С 2027 года в Украине реформируют старшую школу. Ученики будут учиться уже 12 лет. Каждый сможет выбрать профиль, который ему интересен.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве говорят, что реформа имеет целью изменить устаревшие подходы к образованию, повысить его качество и предоставить ученикам больше возможностей.

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Какие предметы будут обязательными в старшей школе

Старшая школа сможет предложить ученикам и ученицам, независимо от их места жительства, более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение.

Школа станет профильной, что предусматривает три уровня выбора:

Выбор профиля обучения – профильные предметы и курсы ученичество будет изучать углубленно. Выбор предметов / курсов в рамках профиля – чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля. Выбор предметов / курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.

Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем.

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Какие профили можно выбрать

Вариантов профилей – десятки. Однако есть три тематических кластера, в рамках которых будут формировать профили обучения:

Языково-литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и литературы и тому подобное. STEM: естественные науки, ИТ, математика и тому подобное. Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология, социология и тому подобное.

Ученики и ученицы будут изучать не только избранные профильные предметы / курсы, но и обязательные для всех дисциплины.

Конкретные обязательные предметы и курсы определит Типовая образовательная программа, над которой уже работает МОН,

– отметили в ведомстве.

В 10 классе среди обязательных будут дисциплины, которые представляют все образовательные области, определенные Государственным стандартом профильного среднего образования:

языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);

математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.д.);

естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.д.);

гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.д.);

социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т.д.);

информатическая (информатика);

физическая культура (спортивные занятия);

художественная (музыкальное искусство, живопись и т.д.);

технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.д.).

Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе, который будет адаптационным. Ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, чтобы убедиться в выборе и по желанию изменить его. Количество предметов и курсов по выбору будет пропорционально расти до 12 класса, а обязательных

– будет уменьшаться,

– информируют в МОН,

Выбирая профиль обучения и предметы / курсы, ученик или ученица сможет углублять знания и навыки по одной или нескольким образовательным отраслям. К примеру, выбрав естественный профиль, ученик или ученица будет иметь больше уроков химии, физики, специализированных курсов отрасли и тому подобное. А выбрав профиль, связанный с изучением языков, он / она будет иметь больше часов на углубление знаний по украинскому и освоение иностранных языков.

Предметы, которые будут изучать старшеклассники и старшеклассницы, могут быть разнообразными. Особенно, если речь идет о выборочных дисциплинах. Ниже приводим варианты перечней предметов для 10 и 11 классов.





Какие предметы будут обязательными в старшей школе / МОН

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале 24 Канала "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.