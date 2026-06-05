Уже более 80% громад сформировали сеть: как идет подготовка к реформе старшей школы

В Украине идет подготовка к полноценному внедрению реформы старшей профильной школы. Это произойдет с 2027 года.

Сейчас 80% общин сформировали сети академических лицеев. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, отмечает Укринформ.

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Что известно о подготовке к реформе?

Сейчас идет пилотирование реформы. Чиновник напомнил, что реформа "Профильная" предусматривает переход на 12-летнее обучение. Это определяет принятый в 2020 году Закон "О полном общем среднем образовании".

Сейчас мы переходим к формированию сети академических лицеев, уже на финальной стадии... У нас уже более 80% общин сформировали свою сеть,

– заявил министр.

И добавил, что концепция реформы предусматривает профильное обучение в 10 – 12 классах в академических лицеях с фокусом на определенном профиле. Также можно выбрать профессиональный колледж.

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Какие проблемы возникают?

Лисовой также рассказал, что иногда при формировании сети лицеев оказывается, что некоторые школы расположены далеко от места жительства старшеклассников. Или же существуют инфраструктурные сложности, например плохие дороги.

По словам министра, правительство ставит в приоритет этот вопрос. На ремонт местных дорог предусмотрят 3,5 миллиарда гривен дополнительно. Также выделяют средства на закупку автобусов.

Для развития академических лицеев в прошлом году выделили 1,5 миллиарда гривен – на закупку лабораторного оборудования, технические мастерские.

В этом году так же выделяем 3 миллиарда на разнообразное оборудование для оснащения академических лицеев,

– уточнил Лисовой.

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Что известно о реформе "Профильная"?