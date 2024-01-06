Вицепремьер Михаил Федоров заявил, что его команда вместе с МОН работает над фундаментальными изменениями в системе высшего образования. В частности, Кабмин согласовал законопроект о новой системе финансирования с 2024 года.

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Федоров рассказал об изменениях, ожидающих сферу высшего образования

Вышеупомянутый законопроект предусматривает введение грантов на обучение. Вскоре его передадут на рассмотрение в Раду.

Гранты будут двух форматов: полностью и частично покрывают обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ВНО/НМТ,

– сообщил чиновник.

И объяснил, что изменит внедрение такой системы. При этом Федоров назвал следующие преимущества:

Качество образования. Гранты создадут конкуренцию между вузами за студентов. Рыночная конкуренция будет способствовать улучшению качества образования. ЗВО будут делать все для того, чтобы привлечь талантливых абитуриентов.

Гранты создадут конкуренцию между вузами за студентов. Рыночная конкуренция будет способствовать улучшению качества образования. ЗВО будут делать все для того, чтобы привлечь талантливых абитуриентов. Свобода выбора. Студенты смогут самостоятельно формировать индивидуальную образовательную траекторию и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа.

Студенты смогут самостоятельно формировать индивидуальную образовательную траекторию и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа. Доступность. Высшее образование при поддержке государства станет доступным для большего количества украинцев, студенты смогут получить гранты от государства на обучение.

Как изменится количество студентов в течение 5 лет – можно увидеть на графике.



Как изменится система финансирования высшего образования / МОН

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Как будут выдавать гранты на обучение

Федоров также сообщил, что реформа предусматривает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдаваться банками.

Полностью раскрыть потенциал кредитования для получения высшего образования будет возможно только в мирное время,

– уточнил глава Минцифры.

И добавил, что система грантов на высшее образование – распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. А в центре системы высшего образования – студент, а не вуз.

Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места,

– рассказал вице-премьер.

Если Рада оперативно примет этот законопроект, новая система заработает уже с сентября 2024 года.

Подробно о масштабных изменениях и анонсированной реформе рассказал глава правительства Денис Шмигаль. Об этом читайте здесь.