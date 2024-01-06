Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що його команда разом із МОН працює над фундаментальними змінами в системі вищої освіти. Зокрема, Кабмін погодив законопроєкт про нову систему фінансування з 2024 року.

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Федоров розповів про зміни, які очікують на сферу вищої освіти

Вищезгаданий законопроєкт передбачає запровадження грантів на навчання. Невдовзі його передадуть на розгляд у Раду.

Гранти будуть двох форматів: які повністю та частково покривають навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ,

– повідомив посадовець.

І пояснив, що змінить впровадження такої системи. При цьому Федоров назвав такі переваги:

Якість освіти. Гранти створять конкуренцію між вишами за студентів. Ринкова конкуренція сприятиме покращенню якості освіти. ЗВО робитимуть усе для того, щоб залучити талановитих абітурієнтів.

Гранти створять конкуренцію між вишами за студентів. Ринкова конкуренція сприятиме покращенню якості освіти. ЗВО робитимуть усе для того, щоб залучити талановитих абітурієнтів. Свобода вибору. Студенти матимуть можливість самостійно формувати індивідуальну освітню траєкторію та не обмежувати свій вибір наявністю місць державного чи регіонального замовлення.

Студенти матимуть можливість самостійно формувати індивідуальну освітню траєкторію та не обмежувати свій вибір наявністю місць державного чи регіонального замовлення. Доступність. Вища освіта за підтримки держави стане доступною для більшої кількості українців, студенти зможуть отримати гранти від держави на навчання.

Як зміниться кількість студентів протягом 5 років – можна побачити на графіці.



Як зміниться система фінансування вищої освіти / МОН

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Як видаватимуть гранти на навчання

Федоров також повідомив, що реформа передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.

Повністю розкрити потенціал кредитування для здобуття вищої освіти буде можливо лише в мирний час,

– уточнив очільник Мінцифри.

І додав, що система грантів на вищу освіту – поширена світова практика, яка діє в США, Європі. А у центрі системи вищої освіти – студент, а не виш.

Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця,

– розповів віцепрем'єр.

Якщо Рада оперативно ухвалить цей законопроєкт, то нова система запрацює вже з вересня 2024 року.

Детально про масштабні зміни та анонсовану реформу розповів очільник уряду Денис Шмигаль. Про це читайте тут.