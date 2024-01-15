Реорганизованным вузам в Украине предоставят более 1 миллиона долларов – МОН

В Украине модернизируется сеть высших учебных заведений. Реорганизованные вузы будут при этом получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.

Об этом в эфире "Суспильное Черкассы" сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. Об этом он упомянул в контексте вопроса объединения отдельных университетов в нашем государстве.

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Реорганизованным вузам предоставят более миллиона долларов

Чиновник подчеркнул, что каждое объединение или присоединение ЗВО предусматривает инвестиции в научно-исследовательское, учебное, лабораторное оборудование.

У нас действует программа Всемирного банка, которая предусматривает, что при каждом таком объединении университет получает от 1 до 1,5 миллиона долларов на оборудование, чтобы улучшить свою инфраструктуру.

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что так случится модернизация сети. При этом в МОН этот процесс не называют оптимизацией, ведь целью не является сбережение средств.

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