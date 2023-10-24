Государство может трудоустраивать студентов на несколько лет для отработки

24 октября 2023, 12:21
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Источник:

Osvita.ua

Минобразования Украины предложило трудоустраивать студентов-бюджетников в случае предложения от работодателя. Обязанность по заключению соответствующего договора может быть одобрена законодательно.

Такое предложение предполагает законопроект МОН. Целью является реформирование системы бюджетного финансирования обучения в вузах.

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Студентов-бюджетников будет трудоустраивать государство

Так, договор о трудоустройстве студент должен заключить в течение месяца со дня получения соответствующего предложения от работодателя. Согласно документу, студент после завершения обучения должен отработать минимум три года.

Студентов, не заключающих договор о трудоустройстве в соответствии с предложением центра занятости, переведут на обучение по контракту. В случае отказа – отчислят из вуза.

Законопроект также предлагает установить выдачу грантов на обучение.

Важно Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения

Государство введет гранты на высшее образование

  • Минобразования разработало альтернативный подход к госфинансированию обучения в вузах.
  • Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
  • Система грантов может заработать уже в сентябре 2024 года.
  • Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.
  • Гарантированное право на получение гранта на высшее образование предоставит поступающим-льготникам.
  • Размер государственного гранта и порядок предоставления средств будут определяться правительством.
Автор: Марія Волошин