В МОН сделали заявление об объединении вузов

В Украине оптимизируют сеть вузов. Ранее в Минобразования заявляли, что ЗВО в нашем государстве слишком много.

Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что изменится для самих вузов. При этом советует не паниковать.

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В МОН сделали заявление об объединении части вузов

Чиновник акцентировал: МОН считает проблемой слишком разветвленную инфраструктуру учебных заведений. Она ведь не соответствует демографической ситуации. При этом есть автономные ЗВО, которые за государственные деньги должны обеспечивать качество образования.

С возвращением формульного распределения бюджетного финансирования, предусматривающего прозрачные критерии оценки деятельности высшего образования, мы увидим более конкурентные и менее конкурентные заведения. Те, которые менее конкурентны, будут вынуждены присоединяться к более конкурентным. Это законы рыночной экономики,

– заявил Винницкий.

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Как будет происходить сокращение вузов