В МОН сделали заявление об объединении вузов

3 января 2024, 15:06
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Освитория

В Украине оптимизируют сеть вузов. Ранее в Минобразования заявляли, что ЗВО в нашем государстве слишком много.

Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что изменится для самих вузов. При этом советует не паниковать.

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В МОН сделали заявление об объединении части вузов

Чиновник акцентировал: МОН считает проблемой слишком разветвленную инфраструктуру учебных заведений. Она ведь не соответствует демографической ситуации. При этом есть автономные ЗВО, которые за государственные деньги должны обеспечивать качество образования.

С возвращением формульного распределения бюджетного финансирования, предусматривающего прозрачные критерии оценки деятельности высшего образования, мы увидим более конкурентные и менее конкурентные заведения. Те, которые менее конкурентны, будут вынуждены присоединяться к более конкурентным. Это законы рыночной экономики,
– заявил Винницкий.

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Как будет происходить сокращение вузов

  • Ранее Михаил Винницкий заявлял о кардинальных изменениях в системе высшего образования.
  • МОН намерен из 170 вузов, подчиненных государству, оставить 100.
  • Также уберут так называемые филиалы университетов.
  • Поступающим при этом будут предоставлять гранты на получение высшего образования.
Автор: Марія Волошин