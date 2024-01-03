В МОН сделали заявление об объединении вузов
Источник:Освитория
В Украине оптимизируют сеть вузов. Ранее в Минобразования заявляли, что ЗВО в нашем государстве слишком много.
Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что изменится для самих вузов. При этом советует не паниковать.
Смотрите также В МОН назвали неотложную проблему в системе высшего образования
В МОН сделали заявление об объединении части вузов
Чиновник акцентировал: МОН считает проблемой слишком разветвленную инфраструктуру учебных заведений. Она ведь не соответствует демографической ситуации. При этом есть автономные ЗВО, которые за государственные деньги должны обеспечивать качество образования.
С возвращением формульного распределения бюджетного финансирования, предусматривающего прозрачные критерии оценки деятельности высшего образования, мы увидим более конкурентные и менее конкурентные заведения. Те, которые менее конкурентны, будут вынуждены присоединяться к более конкурентным. Это законы рыночной экономики,
– заявил Винницкий.
Смотрите также Новый министр, масштабные реформы, инновации, скандалы: каким был 2023 год для украинского образования?
Как будет происходить сокращение вузов
- Ранее Михаил Винницкий заявлял о кардинальных изменениях в системе высшего образования.
- МОН намерен из 170 вузов, подчиненных государству, оставить 100.
- Также уберут так называемые филиалы университетов.
- Поступающим при этом будут предоставлять гранты на получение высшего образования.