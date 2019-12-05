Реформа "деньги ходят за школьником" не будет введена, – Новосад

Принцип, о котором недавно рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, внедряться не будет. Речь идет о реформе "деньги ходят за школьником".

О недоразумении с главой правительства рассказала министр образования Украины Анна Новосад, пишет LB.

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У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в сроках. Механизм "деньги ходят за ребенком" пока никто не вводить не будет. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирование заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года,

– рассказала о реальных планах министерства Анна Нововсад.

Сообщение о заявлении Алексея Гончарука уже удалили с сайта Кабинета министров.

По словам главы, последние несколько лет зарплата для учителей рассчитывалась на основе устаревших данных о количестве учащихся в школах. Именно поэтому ежегодно возникали задолженности перед учителями.

Также министр пообещала и дальше поддерживать развитие опорных школ из-за низкого качества образования в малокомплектных школах.

Конечно, первый вопрос – к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохае, но самое важное, когда будет восстановлено хорошую опорную школу, местные власти смогут аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителей,

– объяснила Анна Новосад.

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Что на самом деле предполагает образовательная реформа?