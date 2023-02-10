Когда регистрироваться на НМТ и можно ли впоследствии изменить город сдачи

Регистрация на национальный мультипредметный тест состоится в апреле. При этом абитуриент должен сразу указать город, в котором намерен проходить оценку.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Сроки регистрации, к слову, одинаковы как для находящихся в Украине выпускников, так и для тех, кто за рубежом.

Читайте НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Когда регистрироваться на НМТ

Вакуленко сообщила, что при регистрации на НМТ-2023 в апреле абитуриенты будут указывать, где планируют проходить тестирование. Так, будут выбирать один город из предоставленных.

Очень внимательно нужно отнестись к выбору этого места, потому что именно ваш выбор приведет к созданию пунктов тестирования в том или ином городе. Если вы находитесь в Украине, вы выбираете город в Украине, где вы планируете быть в июне. Если вы – за границей, то сначала выбираете страну, а затем этот город,

– уточнила заместитель директора УЦОКО.

При этом отметила, что национальный мультипредметный тест состоится как в Украине, так и в некоторых странах за рубежом.

Можно ли изменить место прохождения НМТ

Вакуленко также рассказала, что во время процесса регистрации и еще через пять дней после завершения официально определенных сроков ее проведения выпускник сможет изменить название города, в котором планирует проходить оценивание. После этого это будет невозможно.

К теме "Самые сложные": будут ли на НМТ задачи, предусматривающие развернутый ответ

Вступительная кампания – 2023: кратко