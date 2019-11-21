Регулярный завтрак влияет на успешность в школе – исследование

В Британии провели исследование, в результате которого оказалось, что нерегулярный прием пищи негативно влияет на успеваемость учащихся в школах.

Ученые установили связь между завтраком и успеваемостью, пишет Frontiers.

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Эксперимент стартовал еще в 2011 году. Тогда ученые опросили 294 учеников школ и колледжей. Оказалось, что 29% детей не завтракают вообще или делают это очень редко. 18% принимают пищу утром время от времени, а 53% опрошенных завтракают регулярно.

Позже ученые проанализировали оценки опрошенных на экзаменах.

В результате ученики, которые завтракают регулярно, получили на 10,25 высший балл чем те, кто пропускал завтрак.

В Великобритании это проблема национального масштаба. Для тех, кто не может взять еду из дома, правительство Англии даже реализует национальную программу бесплатных школьных обедов.

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