Регулярний сніданок впливає на успішність в школі – дослідження

В Британії провели дослідження, в результаті якого виявилось, що нерегулярний прийом їжі негативно впливає на успішність учнів в школах.

Науковці встановили зв'язок між сніданком та успішністю, пише Frontiers.

Читайте про ще одне дослідження: Дівчата та хлопці однаково здібні до математики: дослідження

Експеримент стартував ще в 2011 році. Тоді вчені опитали 294 учнів шкіл та коледжів. Виявилось, що 29% дітей не снідають взагалі або роблять це дуже рідко. 18% приймають їжу зранку час від часу, а 53% опитаних снідають регулярно.

Пізніше науковці проаналізували оцінки опитаних на іспитах.

В результаті учні, які снідають регулярно, отримали на 10,25 вищий бал ніж ті, хто пропускав сніданки.

У Великій Британії це проблема національного масштабу. Для тих, хто не може взяти їжу з дому, уряд Англії навіть реалізує національну програму безкоштовних шкільних обідів.

Вам буде цікаво: У Великій Британії хочуть запровадити ґендерно-нейтральну шкільну форму

Чи можуть українські школярі безкоштовно харчуватись в школах?