Обнародовали новый рейтинг университетов: какие украинские вузы попали в топ-10
Источник:Webometrics
В январе 2023 года опубликовали новый международный рейтинг университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics). Специалисты оценили более 30 тысяч вузов со всего мира, среди которых – 306 из Украины. Какие вузы попали в десятку лидеров – читайте ниже.
Согласно рейтингу Webometrics, по оценкам экспертов, первое место в Украине занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Отметим, что в прошлом году этот рейтинг был несколько иным.
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Какие украинские вузы вошли в топ-10
Более 300 украинских вузов попали в этот рейтинг. В то же время в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт"
- Киевский национальный университет Тараса Шевченко
- Сумский государственный университет
- Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный авиационный университет
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Национальный технический университет Украины "Харьковский политехнический институт"
- Львовский национальный университет Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Тернопольский Национальный Медицинский Университет
Как составляют рейтинг вузов
Отметим, что результаты исследования публикуют дважды в течение года – в январе и июле. Всего оценивали более 31 тысячи университетов мира, среди которых 306 — из Украины.
По каким критериям оценивают университеты:
- Видимость – количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения (50 процентов).
- Прозрачность – количество цитат главных ученых вузов по Google Scholar Citations (1%).
- Качество – количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago (40 процентов).
Помимо общего рейтинга на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.
Что известно о WebometricsЭто крупнейший академический рейтинг высших учебных заведений, который каждые шесть месяцев предлагает независимый, объективный, бесплатный и открытый рейтинг деятельности университетов со всего мира.
Первоначальная цель рейтинга – содействовать академической деятельности в Интернете, поддерживая инициативы открытого доступа для передачи научных и культурных знаний, созданных университетами, всему обществу. То есть специалисты оценивают вебсайты, их дизайн или удобство использования или популярность содержимого по количеству посещений.