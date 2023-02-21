Обнародовали новый рейтинг университетов: какие украинские вузы попали в топ-10

В январе 2023 года опубликовали новый международный рейтинг университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics). Специалисты оценили более 30 тысяч вузов со всего мира, среди которых – 306 из Украины. Какие вузы попали в десятку лидеров – читайте ниже.

Согласно рейтингу Webometrics, по оценкам экспертов, первое место в Украине занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Отметим, что в прошлом году этот рейтинг был несколько иным.

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Какие украинские вузы вошли в топ-10

Более 300 украинских вузов попали в этот рейтинг. В то же время в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" Киевский национальный университет Тараса Шевченко Сумский государственный университет Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный авиационный университет Харьковский национальный университет радиоэлектроники Национальный технический университет Украины "Харьковский политехнический институт" Львовский национальный университет Ивана Франко Национальный университет "Львовская политехника" Тернопольский Национальный Медицинский Университет

Как составляют рейтинг вузов

Отметим, что результаты исследования публикуют дважды в течение года – в январе и июле. Всего оценивали более 31 тысячи университетов мира, среди которых 306 — из Украины.

По каким критериям оценивают университеты:

Видимость – количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения (50 процентов).

Прозрачность – количество цитат главных ученых вузов по Google Scholar Citations (1%).

Качество – количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago (40 процентов).

Помимо общего рейтинга на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.

Что известно о Webometrics Это крупнейший академический рейтинг высших учебных заведений, который каждые шесть месяцев предлагает независимый, объективный, бесплатный и открытый рейтинг деятельности университетов со всего мира.



Первоначальная цель рейтинга – содействовать академической деятельности в Интернете, поддерживая инициативы открытого доступа для передачи научных и культурных знаний, созданных университетами, всему обществу. То есть специалисты оценивают вебсайты, их дизайн или удобство использования или популярность содержимого по количеству посещений.