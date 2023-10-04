Скандальный ректор НАУ Луцкий хочет служить в ВСУ: какая может быть настоящая причина

Ректор НАУ заявил, что принял это решение "не сегодня". Но сейчас, по его словам, почти все формальные и организационные процедуры завершены.

Отметим, что недавно Минобразования решило реорганизовать Национальный авиационный университет.

Как отмечает УП, на руководство вуза поступали нередкие жалобы, оно попадало в разные скандалы, в частности, связанные с отчуждением земель НАУ для строительства многоэтажек.

Глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам регуляторной политики Юлия Балюк при этом сообщила: если Луцкий пойдет служить в ВСУ, согласно законодательству, он сохранит свое рабочее место на время службы. Но в НАУ, согласно уставу, все же должны назначить выборы нового руководителя.

Также через службу в ВСУ суд может приостановить любые разбирательства и дела против человека, в том числе уголовные, уточнила адвокат.

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Что известно о реорганизации Национального авиационного университета