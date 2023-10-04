Скандальный ректор НАУ Луцкий хочет служить в ВСУ: какая может быть настоящая причина
Ректор Национального авиационного университета, эксрегионал Максим Луцкий решил служить в Вооруженных Силах Украины. Он хочет присоединиться к рядам ПВО.
Скандальный ректор НАУ Луцкий хочет служить в ВСУ
Ректор НАУ заявил, что принял это решение "не сегодня". Но сейчас, по его словам, почти все формальные и организационные процедуры завершены.
Отметим, что недавно Минобразования решило реорганизовать Национальный авиационный университет.
Как отмечает УП, на руководство вуза поступали нередкие жалобы, оно попадало в разные скандалы, в частности, связанные с отчуждением земель НАУ для строительства многоэтажек.
Глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам регуляторной политики Юлия Балюк при этом сообщила: если Луцкий пойдет служить в ВСУ, согласно законодательству, он сохранит свое рабочее место на время службы. Но в НАУ, согласно уставу, все же должны назначить выборы нового руководителя.
Также через службу в ВСУ суд может приостановить любые разбирательства и дела против человека, в том числе уголовные, уточнила адвокат.
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Что известно о реорганизации Национального авиационного университета
- МОН Украины решило реорганизовать Национальный авиационный университет.
- НАУ хотят разделить на два вуза: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию (город Кропивницкий). Они должны стать ключевыми центрами, в которых будут развиваться авиационные отрасли нашего государства.
- В ЗВО планируют готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники, поддерживать отечественную военную промышленность.
- Студентам и преподавателям реорганизация сокращения не грозит.
- В МОН заявили: вуз и его руководство демонстрируют низкую эффективность. В частности, во время полномасштабной войны ни один БПЛА там не был разработан.
- Cкандальный ректор НАУ Максим Луцкий даже получил выговор от главы МОН Оксена Лисового.
- Ученый совет вуза при этом заявил о намерении передать Летную академию НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленного структурного подразделения Харьковского национального университета Воздушных сил.
- К слову, в НАУ называют реорганизацию "уничтожением" ЗВО.
- Напомним, что Максим Луцкий был членом "Партии регионов". В 2019 году он баллотировался в парламент от на сегодняшний день запрещенной "ОПЗЖ".