В МОН рассказали, объединят ли Юридическую академию и Университет Мечникова в Одессе
- Правительство Украины согласовало присоединение Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени Мечникова, но суд запретил выполнять этот приказ.
- В МОН сообщили, что, несмотря на суды, распоряжение правительства по объединения этих двух ЗВО никто не отменял.
В феврале 2025 года правительство Украины согласовало присоединение Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени Мечникова. Однако Киевский окружной административный суд запретил выполнять приказ МОН о реорганизации.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, какая ситуация сейчас с объединением этих двух вузов. Он отметил, что распоряжение Кабинета Министров принято и его никто не отменял.
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Объединят ли Юридическую академию и Университет имени Мечникова в Одессе
Винницкий отметил: юридическое лицо "Национальный университет "Одесская юридическая академия" – в состоянии прекращения.
Есть суды, которые останавливают выполнение приказа, касающиеся процесса присоединения, но Национальный университет "Одесская юридическая академия" – на стадии прекращения. Соответственно он является присоединен (к Одесскому национальному университету имени Мечникова, – ред.),
– сообщил чиновник.
И добавил, что студентов и преподавателей Академии сейчас переводят в Одесский национальный университет имени Мечникова.
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Реорганизация Одесской юракадемии: детали
- О планах по объединению двух вышеупомянутых вузов стало известно в феврале 2025 года.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что реорганизация не повлияет на студентов и преподавателей, но коснется руководящего состава, в частности Сергея Кивалова.
- Чиновник заявил, что принятое решение является логичным, учитывая изменения, которые МОН внедряет в высшем образовании, пересматривая сеть учебных заведений.
- Однако столичный окружной административный суд запретил выполнять приказ МОН о реорганизации.