В МОН рассказали, объединят ли Юридическую академию и Университет Мечникова в Одессе

В феврале 2025 года правительство Украины согласовало присоединение Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени Мечникова. Однако Киевский окружной административный суд запретил выполнять приказ МОН о реорганизации.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, какая ситуация сейчас с объединением этих двух вузов. Он отметил, что распоряжение Кабинета Министров принято и его никто не отменял.

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Винницкий отметил: юридическое лицо "Национальный университет "Одесская юридическая академия" – в состоянии прекращения.

Есть суды, которые останавливают выполнение приказа, касающиеся процесса присоединения, но Национальный университет "Одесская юридическая академия" – на стадии прекращения. Соответственно он является присоединен (к Одесскому национальному университету имени Мечникова, – ред.),

– сообщил чиновник.

И добавил, что студентов и преподавателей Академии сейчас переводят в Одесский национальный университет имени Мечникова.

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