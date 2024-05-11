Несокрушимый Харьков: после очередной тревоги школьники проводят репетиции вальса – видео
Несмотря на тяжелую ситуацию в Харьковской области, горожане не падают духом. Их планам не помешают даже долгие воздушные тревоги.
Журналисты опубликовали видео, на котором после очередной сирены школьники проводят репетиции выпускного вальса. Жизнь в городе продолжается.
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Суббота в Харькове
Даже несмотря на наступление российской армии на приграничье, в Харькове "обычная субботняя атмосфера". В объективы камер попала репетиция вальса выпускников одной из харьковских школ.
Репетиция выпускного вальса в Харькове: смотрите видео
Воздушная тревога в городе накануне продолжалась более 13 часов. Российские войска начали наземное наступление на север области на двух участках, бои там продолжаются. В город эвакуируют людей из населенных пунктов, которые оказались под угрозой.
Что происходит в Харьковской области
- Россияне продолжают попытки штурмов Харьковской области. Сейчас активные боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области. Враг применяет как бронетехнику, так и пускает в бой исключительно пехоту.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что врага локализован в "серой зоне". Украинские военные действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, которые вклинились в оборону ВСУ.
- Только за минувшие сутки к волонтерам обратились сотни людей, желающих выехать из опасных населенных пунктов. Уже 2,5 тысячи человек удалось выехать из опасных территорий. По официальным данным, около 70% людей имеют куда ехать, 30% – нуждаются в расселении. Места есть.