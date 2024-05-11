Несокрушимый Харьков: после очередной тревоги школьники проводят репетиции вальса – видео

Несмотря на тяжелую ситуацию в Харьковской области, горожане не падают духом. Их планам не помешают даже долгие воздушные тревоги.

Журналисты опубликовали видео, на котором после очередной сирены школьники проводят репетиции выпускного вальса. Жизнь в городе продолжается.

Смотрите также Продолжаются бои, гражданских эвакуируют: что происходит на Харьковском направлении

Суббота в Харькове

Даже несмотря на наступление российской армии на приграничье, в Харькове "обычная субботняя атмосфера". В объективы камер попала репетиция вальса выпускников одной из харьковских школ.

Репетиция выпускного вальса в Харькове: смотрите видео

Воздушная тревога в городе накануне продолжалась более 13 часов. Российские войска начали наземное наступление на север области на двух участках, бои там продолжаются. В город эвакуируют людей из населенных пунктов, которые оказались под угрозой.

Что происходит в Харьковской области